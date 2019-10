Pfützen in der Margon Arena gefährden DSC-Saisonauftakt

Dresden

Für die DSC-Volleyballerinnen lief der Saison-Auftakt keinesfalls nach Wunsch – sportlich, aber auch im Umfeld. Bevor die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl vor 2900 Zuschauern das erste Bundesliga-Spiel gegen den Vorjahresdritten SC Potsdam mit 1:3 (23:25, 22:25, 25:20, 22:25) verloren, befanden sich die Verantwortlichen schon seit dem Vormittag im „Krisenmodus“. Das Spiel stand kurz vor der Absage oder es drohte ein Spielabbruch. Schuld war einmal mehr das undichte Dach der Margon Arena. Am Morgen regnete es wie schon so oft rein und es tröpfelte genau dort, wo der Schiedsrichterstuhl steht und noch an einer weiteren Stelle. Das bekamen natürlich auch die Gäste aus Potsdam mit, die vormittags in der Halle trainierten.

So musste der DSC auch die Liga informieren. Die herbeigerufenen Handwerker klebten dann die betroffenen Stellen unter dem Dach mit Folie ab. Zum Glück waren die Dresdnerinnen auch noch mit dem Wettergott im Bunde. Der Regen ließ nach und hörte zwischenzeitlich ganz auf. Ein Restrisiko blieb dennoch. DSC-Vorstandschef Jörg Dittrich erklärte: „Es ist lange bekannt, dass Handlungsbedarf besteht. Wir hoffen auf ein baldiges Konzept und die Umsetzung, damit dieser unhaltbare Zustand beendet wird. Der DSC hat die Wertschätzung einer zügigen Lösung verdient.“

Flickschusterei seit 2013

Zur Erinnerung: Bereits am 23. Februar 2013 musste das Männer-Erstliga-Spiel zwischen dem VC Dresden und Generali Haching abgesagt werden, weil Wasserlachen auf dem Spielfeld standen. Dass dies dem DSC noch nicht passierte, ist auch solchen „Feuerwehraktionen“ wie am Sonnabend zu verdanken. Im Training kennt Alexander Waibl dieses Thema zur Genüge. Immer wenn es wieder stark regnet und das Wasser tröpfelt, stellt er bunte Hütchen auf, damit seine Spielerinnen nicht ausrutschen und die Flächen meiden. Außer notdürftiger Flickschusterei hat sich also seit fast sieben Jahren in der 1998 eingeweihten Arena nichts getan. Bleibt zu hoffen, dass bei den Heimspielen des DSC die Wetterlage günstig ist.

Mit der Dachproblematik hatte die Niederlage zum Saisonauftakt aber nichts zu tun. „Sicher ist das nicht der von uns erhoffte Start. Aber wir wissen, woran wir arbeiten müssen, zum Beispiel an Lösungen im Angriff und wir dürfen nicht so viele Aufschlagfehler produzieren. Da fasse ich mir auch an die eigene Nase“, gab Kapitän Mareen von Römer zu, fügte aber an: „Es sind viele kleine Stellschrauben, die man jedoch in den Griff bekommen kann.“

Auch bei Libera und Co-Kapitän Lenka Dürr hielt sich die Enttäuschung in Grenzen: „Die Niederlage ist nicht so schlimm. Es war das erste Saisonspiel, bei vielen war die Aufregung vor dieser großartigen Kulisse ziemlich groß. Das ist schon etwas Besonderes. Ich denke, wichtig war, dass wir trotzdem eine gute Mentalität gezeigt haben, nach Rückständen keinesfalls auseinandergebrochen sind.“

Im Angriff noch zu schwach

Tatsächlich waren alle Sätze hart umkämpft, gaben nur Nuancen am Ende den Ausschlag. So leistete sich der DSC 15 Aufschlagfehler, werden die Potsdamer nur neun produzierten. Das entscheidende Manko sah Trainer Alexander Waibl nach den 103 Minuten aber im Angriff: „Da waren wir nicht stark genug, fehlte es vor allem aus guter Annahme an Durchschlagskraft und Lösungen. Natürlich hätte ich mir für die Mädels einen anderen Auftakt gewünscht, aber es ist nichts, was mich umhaut oder riesig überrascht. Ich sehe das Potenzial in unserer Mannschaft.“ Dass der DSC in diesem Jahr über einen tieferen Kader als zuletzt verfügt, wurde schon in der ersten Partie und trotz der Niederlage – gegen ein ebenfalls deutlich verstärktes Potsdamer Team – deutlich. Denn alle Spielerinnen, die eingewechselt wurden, brachten frischen Wind und neue Energie. So zum Beispiel Piia Korhonen, die für Milica Kubura kam, oder Lena Stigrot, die Kadie Rolfzen ablöste und auch Lucija Mlinar, die für Nikola Radosova schmetterte.

„Es waren viele gute Sachen dabei, aber auch zahlreiche Fehler, die wir nicht hätten machen müssen“, so Alexander Waibl. Während er an der Seitenlinie recht ruhig blieb, explodierte der Potsdamer Coach Guillermo Hernandez immer wieder. Für den größten Ausraster sah er im vierten Satz auch Rot, was mit einem Punkt für den Gegner bestraft wird. Dieses Momentum – der DSC verkürzte auf 17:19 – konnten die Gastgeberinnen jedoch nicht ausnutzen, wie Mareen von Römer später zugab. Aber auch sie sah die guten Ansätze, auf denen man aufbauen könne. Allerdings wartet nun in Stuttgart mit dem deutschen Meister bereits der nächste schwere Brocken.

Von Astrid Hofmann