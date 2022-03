Dresden

Am Donnerstag gegen 17 Uhr war es so weit: Der Reisebus mit 46 Ukraine-Flüchtlingen kam sicher in Dresden an. Am Tag zuvor hatte die Ambulante und Stationäre Kranken- und Intensivpflege Reiners (ASKIR) die Rettungsaktion in Eigeninitiative gestartet: Zwei Fahrer und drei Begleitpersonen, darunter auch eine Dolmetscherin, machten sich mit dem Bus auf zur polnisch-ukrainischen Grenze, um Kriegsflüchtlinge in Sicherheit zu bringen. 15 Kinder und 31 Erwachsene konnten so aus dem Gebiet gerettet werden.

Für einige von ihnen stellt das Pflegeunternehmen selbst im Objekt „An der Pikardie“ langfristigen Wohnraum zur Verfügung. Für alle anderen konnte immerhin ein Weitertransfer in andere deutsche Großstädte oder die Abholung von Angehörigen in Dresden organisiert werden. „Mission erfüllt“, sagt ASKIR-Inhaber Kay Reiners. „Ich bin so dankbar an alle, die geholfen haben.“

Von bw