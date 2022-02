Dresden

Bis zum 15. März müssen Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ihren Impfstatus melden. Ab 16. März kann das Gesundheitsamt Betretungsverbote für ungeimpftes Personal aussprechen. Wie gehen Pflegeheime um mit dieser Situation? Petra Helm ist Einrichtungs- und Pflegedienstleiterin im Haus Olga Körner der Cultus gGmbH an der Zschertnitzer Straße. „Unsere Kollegen lieben ihre Arbeit“, sagt sie.

Schafe blöken vor dem 2005 gebauten Pflegeheim im Grünen, irgendwann aber werden die Tiere umziehen müssen, sagt die Leiterin. Das Heim erhält einen Anbau und der Neubau einer Kindertagesstätte ist geplant. Die Heimbewohner erhalten neue Nachbarn, was Petra Helm auch bedauert. „Tiere sind ganz wichtig, besonders für demenzerkrankte Personen“, weiß sie.

Fast vollständig geimpft

Der 15. März naht mit großen Schritten, die Leiterin kann eine beeindruckende Impfquote in der Belegschaft vorweisen: 92 Prozent der 92 Beschäftigten sind geimpft. „Der Hintergrund für diese Quote ist traurig“, sagt Petra Helm, „wir sind 2020 sehr schwer von Corona getroffen worden, viele Bewohner und Mitarbeiter hatten schwere Verläufe.“ Sie selbst war schwer an Corona erkrankt und spürt die Nachwirkungen bis heute. „Mir fehlt immer noch etwas die Puste, wenn ich beispielsweise Treppen steige.“

92 Prozent heißt auch, dass acht Prozent ungeimpft sind. „Es gibt Mitarbeiter, die Angst vor Nebenwirkungen haben. Kolleginnen mit Kinderwunsch haben sich nicht impfen lassen“, nennt die Leiterin Gründe dafür, dass die Quote nicht bei 100 Prozent liegt. Sie werde keinen Beschäftigten drängen, aber als Vertreterin des Arbeitgebers biete sie Beratung ebenso an, wie einen unkomplizierten Zugang zu einer Impfung für jeden, der sich doch noch für den Pieks entscheidet. „Unsere Ärzte sind sehr offen für die Thematik.“ Letztlich sei es aber eine Entscheidung jedes Einzelnen über seinen Körper, sagt Petra Helm. Es gebe Mitarbeiter, die auf den Impfstoff von Novavax warten würden, der als Proteinimpfstoff ein anderes Wirkungsprinzip hat als die neuartigen Impfstoffe von Biontech oder Moderna. Vielleicht könne diese Beschäftigten das neue Präparat überzeugen.

Sie werde um jeden einzelnen Mitarbeiter kämpfen, verspricht Petra Helm. „Wir haben hier eine sehr enge Bindung zu unseren Kolleginnen und Kollegen und wollen niemanden verlieren. Alle sind mit Herz und Seele dabei.“ 96 Bewohner leben im Haus Olga Körner in acht Wohngruppen. „Es geht doch um das Wohl unserer Bewohner“, sagt die Leiterin, „wir haben solche tollen Pflegekräfte, die können wir nicht ersetzen.“ Auf dem Arbeitsmarkt seien Fachkräfte nicht zu bekommen. „Ich kann auf niemanden verzichten.“

Sollte es hart auf hart kommen mit der Impfpflicht, weiß Petra Helm, dann könne sie einzelne Plätze nicht mehr belegen. „Ich kann nur die Bewohner pflegen, für die ich das Personal habe.“ Die Konsequenz wäre dramatisch: „Dann können Pflegebedürftige nicht versorgt werden.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während es für das Personal eine Impfpflicht gibt, müssen Heimbewohner nicht geimpft sein. Eine Frage, die auch unter den Beschäftigten diskutiert werde, sagt die Leiterin. Gut zehn Prozent der Bewohner seien ungeimpft, weil sie sich selbst, ihre Angehörigen oder Betreuer gegen die Impfung entschieden hätten. Auch bei Neuaufnahmen seien viele Betroffene nicht geimpft, weil sie zuvor allein zu Hause gelebt und die Wohnung kaum noch verlassen hätten.

„Die Heimbewohner sind ja gerade die Menschen, die vor dem Virus geschützt werden müssen. Wir führen intensive Gespräche mit den Angehörigen“, sagt Petra Helm. Das Leben in einer Gemeinschaft wie einer Wohngruppe berge Risikofaktoren, die ungeimpfte Personen besonders treffen könnten. Wie 2020, als es noch keine Impfungen gab.

Von Thomas Baumann-Hartwig