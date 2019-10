Pflege mittelloser Menschen: So viel zahlt die Stadt Dresden

Die in Nordrhein-Westfalen geborene Maya Singh erhält ab dem 1. Oktober das Dresdner Marwa-El-Sherbini-Stipendium für Weltoffenheit und Toleranz. Das Stipendium wird 2019 zum vierten Mal vergeben und erinnert an die Ägypterin Marwa El-Sherbini, die 2009 am Landgericht in Dresden während einer Verhandlung getötet wurde