Dresden

Wenn Triebspitzen an Obstbäumen plötzlich braun werden oder ganze Zweige bzw. Äste verdorren, obwohl es ausreichend geregnet hat bzw. gegossen wurde, kann das verschiedene Ursachen haben. Denn es gibt mehrere Krankheiten, die nicht nur die Obsternte zunichte, sondern betroffene Obstgehölze massiv schädigen und im schlimmsten Fall sogar zum Absterben bringen können. Dazu zählen u.a. Monilia, Feuerbrand und Rindenbrand.

Monilia

Der Übeltäter bei Monilia ist ein Pilz. Monilia laxa (Spitzendürre) und Monilia frutigena (Fruchtfäule) können sowohl Stein-, als auch Kernobst befallen. Monilia cydoniae (bzw. linhartiana) führt zur Spitzendürre und Fruchtfäule bei Quitten.

Die Zweig- und Spitzendürre Monilia laxa tritt vor allem bei Steinobstarten wie Pfirsich, Kirsche, Nektarine, Aprikose, Zwetschge, Pflaume und Mirabelle, aber auch bei Zierkirschen, Forsythia und Mandelbäumchen auf, in manchen Jahren ebenso bei Apfel und Birne.

„Dieses Jahr ist an Apfelbäumen verstärkt Monilia-Befall aufgetreten“, gibt Karin Bernhardt, Sprecherin des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Auskunft. „Die Symptome sind denen des Feuerbrandes sehr ähnlich, so dass uns viele Anfragen erreichten.“

Monilia-Spitzendürre bei der Sauerkirsche. Quelle: Dietrich Flechtner

Typisches Beispiel für Monilia-Spitzendürre sind im Frühling vertrocknende Zweigspitzen von Sauerkirschbäumchen. Die bekannten Sorten ’Schattenmorelle’ und ’Morellenfeuer’ gelten als sehr anfällig gegen den Pilz, der bei für ihn günstiger feuchtkühler Witterung zur Blütezeit über die geöffnete Blüte eindringt und durch den Blütenstiel ins einjährige Holz wächst, wie einer Veröffentlichung des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (gartenakademie.sachsen.de) zu entnehmen ist. Das Pilzgeflecht unterbricht die Wasserzufuhr und die befallenen Triebe sterben ab.

Bei der Spitzendürre sollte man möglichst schnell zur Schere greifen und die vertrockneten Triebe bis weit ins gesunde Holz zurückschneiden.

Die Fruchtfäule Monilia fructigena ist dagegen vor allem am Kernobst zu beobachten, kann aber auch an Sauer- und Süßkirschen auftreten. Erst zeigt sich eine graubraune faulige Stelle, die schnell die ganze Frucht erfasst. Bei feuchter Witterung entstehen auf der Frucht konzentrisch-kreisförmig angeordnete Sporenpolster. Die Früchte schrumpfen, fallen ab oder bleiben als Mumien hängen. Die Infektion mit dem Pilz erfolgt über Verletzungen an der Frucht. Hier ist die beste Methode, solche fauligen Früchte vom Baum zu holen bzw. aufzulesen und zu entsorgen.

Rindenbrand

Apfelrindenbrand Quelle: Volker Croy

„Rindenbrandpilze (Diplodia) an Obstgehölzen sind das größte Problem in Privatgärten derzeit“, sagt Gartenbauingenieur und Gartenberater Volker Croy. „Wenn die Bäume geschwächt sind z.B. Wassermangel- und Wasserüberschuss, Frost- und Hitzerisse oder auch fungizidloses Baumwachs nach Schnitten eingesetzt wird, dann bekommt der Pilz seine Chance.“

Er benötige Verletzungen am Baum, um einzudringen, befalle das Kambium und große Teile der Rinde und verursache erst deutlich abgegrenzte, eingefallene Stellen und dann ein Absterben und lösen der Rinde, so der Gartenexperte weiter. „Die schwarzen Sporenbeläge auf dem Stamm können so schlimm sein, dass es wie Ruß aussieht.“

Volker Croy empfiehlt auch hier einen drastischen Rückschnitt bis ins gesunde Holz. Ein Baumanstrich mit Kalk helfe, Neuinfektionen durch den geänderten pH-Wert vorzubeugen.

„Außerdem werden so durch die erhöhte Reflexion der Sonne Rindenrisse durch Hitze und Frostrisse vermieden. 20 bis 30 Prozent Latex im Kalk reduzieren das Abwaschen durch den Regen.“

Feuerbrand

Feuerbrand gilt als eine der gefährlichsten Krankheiten an Kernobstgehölzen wie Apfel, Birne, Quitte, Eberesche, Felsenbirne und Mispel und einigen Ziergehölzen aus der Familie der Rosengewächse, so das LfULG. Verursacher ist das Bakterium Erwinia amylovora. Es kann befallene Gehölze in kurzer Zeit zum Absterben bringen.

Triebspitzen, Blüten und Blätter, später auch die Früchte welken und verfärben sich nach einem Befall mit dem Bakterium braun bis schwarz. Junge, unverholzte Triebe krümmen sich bogenförmig infolge des Wassermangels. Man nennt das auch Hirtenstabsyndrom. Dieses Symptom hilft bei der Unterscheidung zwischen Monilia und Feuerbrand.

Die Pflanzen sehen mit dem trockenen festsitzenden Laub wie verbrannt aus, schildert das LfULG die Symptome des Feuerbrandes weiter. „Bei hoher Luftfeuchtigkeit tritt milchig weißer Schleim aus, der sich an der Luft zunächst bernsteinfarbig, später dunkelbraun bis schwarz färbt und schnell eintrocknet. An erkrankten Zweigen und Stämmen verfärbt sich das unter der Rinde liegende Gewebe. Übergänge zum gesunden Gewebe sind meist unscharf abgesetzt.“

Feuerbrand am Apfel. Quelle: Schurig/ LfULG

„Die Krankheit ist mittlerweile so verbreitet, dass es keine Quarantäne-Krankheit mehr ist“, weiß Volker Croy. Seit 2019 besteht eine Meldepflicht nur noch im Umkreis von 500 Metern von Obstanlagen und Baumschulen. Dieses Jahr habe es bislang nur einige wenige Funde in Obstanlagen und Baumschulen gegeben, so Karin Bernhardt. „Es handelte sich ausschließlich um Verdachtsflächen aus den Vorjahren.“

Bei Temperaturen über 18°C und hoher Luftfeuchtigkeit steigt die Gefahr an. Im Verlauf der Saison können durch Hagelereignisse oder Schadstellen an Bäumen weitere Infektionen auftreten, teilt das Landesamt auf Anfrage mit.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch beim Feuerbrand muss man betroffene Zweige bzw. Äste bis weit ins gesunde Holz zurückschneiden. Die abgeschnittenen Teile sollten nicht im Garten bleiben, sondern im Restmüll entsorgt werden. „Tritt nach zweimaligem Schnitt immer noch ein Befall auf, sollte der Baum gerodet werden“, so Karin Bernhardt.

Grundsätzlich wichtig sei, Bäume optimal mit Nährstoffen und Wasser zu versorgen, sowie regelmäßig zu schneiden, ergänzt Volker Croy. Denn gesunde Pflanzen sind weniger anfällig gegen Krankheiten.

Von Catrin Steinbach