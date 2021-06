Pflanzen der Bibel wachsen jetzt in Dresden-Striesen

Dresden

Ein Bibelgartenist in Dresden-Striesen entstanden. Wein und Feigen, Rosen, Lorbeer, duftende Myrte, Minze, Dill - diese und viele andere Gewächse haben im Alten und Neuen Testament symbolische Bedeutung. Wie sie aussehen und gedeihen, kann man sich jetzt in hinter der evangelischen Versöhnungskirche in Striesen, auf dem Gelände zwischen Schandauer und Wittenberger Straße, ansehen.

„Von einem Garten haben alle was“

Angelegt hat ihn Almut Naumann auf einer ehemaligen Wiese. Die Gemeindepädagogin gibt Christenlehre in der Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz und Religionsunterricht in der Grundschule. Demnächst will sie Schilder aufstellen mit den Pflanzennamen und den Bibelstellen, an denen sie auftauchen.

Vor allem Kinder sollen erfahren, wie biblische Pflanzen, die Almut Naumann auch in ihrem Unterricht behandelt, angebaut werden – draußen, mit ihren Händen. „Erst dann bekommt man ein Verhältnis dazu.“ Auch Erwachsene wüssten nur wenig über Pflanzen. Kein Wunder, meint Almut Naumann. „Im dicht bebauten Striesen hat kaum jemand einen richtigen großen Garten.“ Sie selbst besitze einen. „Von einem Garten haben alle was – Menschen und auch Insekten.“

Nun können ihre Schülerinnen und Schüler beispielsweise das Gleichnis in den Evangelien vom winzigen, unscheinbaren Senfkorn besser verstehen, aus dem Großes wächst; lernen, wie ein Maulbeerbaum aussieht, auf den der Zöllner Zachäus kletterte, um Jesus zu sehen; oder Ölbäume, wie sie zum Beispiel seit etwa 2000 Jahren im Garten Gethsemane in Jerusalem stehen.

Als kulturelles Wissen könne dies auch für Kinder und Erwachsene interessant sein, die keiner Kirche angehörten, so Almut Naumann. Offen ist der Bibelgarten für alle Bewohner. Deshalb fördert ihn der Stadtbezirk mit 5000 Euro.

Von gä