Petition gestartet: Stellt den Dresdner Fernsehturm doch einfach auf den Altmarkt!

Millionenbeträge haben Bund, Land und Stadt fest zugesagt, die Instandsetzung und Wiederer­öffnung des Dresdner Fernsehturms ist ei­gentlich nur noch reine Formsache. Doch die haus-, pardon: in diesem Fall besser turmhohen Erwartungen haben erstmal einen Dämpfer erhalten, weil sich die Dresdner stattdessen schon wieder im Kleinklein verlieren. Konkret geht es um die Frage, wie die vielen (erwarteten) begeisterten Besucher künftig überhaupt von der Stadt hinauf zum Turm gelangen.

Auto, Bus oder Straßenbahn – sogar eine Seilbahn ist im Gespräch. Noch nicht Gegenstand der Debatte, aber mindestens genauso diskussionswürdig: eine U-Bahn oder die Reaktivierung und Verlängerung der alten, nach dem Krieg stillgelegten Bahnstrecke von Dürrröhrsdorf hinüber nach Bühlau. Aber hey, trotzdem nichts weiter als kleingeistiger Pustekuchen im Vergleich zu dem jetzt unterbreiteten Vorschlag, der alles, was bisher so auf dem Tisch liegt, in jedem Fall aber zumindest große Teile der Dresdner Altstadt in den Schatten stellt.

„Vollkommen unbrauchbare Lage für touristische Nutzung“

Auf dem Portal der Stadt hat ein Dresdner eine Petition gestartet, die quasi die scheibchenweise Zerlegung des immerhin 252 Meter langen Telespargels vorsieht, um diesen anschließend häppchenweise ins Zentrum zu fahren und auf dem Altmarkt wieder aufzustellen. „Abtragen und Wiederaufbau des Fernsehturms im Herzen Dresdens“ heißt diese Petition, Stand Freitagmittag hatten bereits 30 Unterzeichner das Ansinnen unterstützt. Getreu dem Motto: Wenn die Dresdner nicht auf den Berg nach Wachwitz kommen, dann kommt eben zumindest mal der Turm zu ihnen.

Mit Blick auf die schwelende Debatte um die verkehrliche Erschließung des seit 1991 im Dornröschenschlaf befindlichen Wachwitzer Riesens gelangt der Petent sogleich treffsicher zu dieser Einschätzung: „Der Fernsehturm befindet sich an einer vollkommen unbrauchbaren Lage für die touristische Erschließung und Nutzung.“ Und, wer habe denn heute noch die Zeit, um bis nach Wachwitz hinauszugondeln, um dort Kaffee zu trinken?

Fernsehturm und Kulturpalast 1969 eröffnet

Die bis dato veranschlagten 66,5 Millionen Euro für Instandsetzung und Erschließung könnten demnach doch viel besser genutzt werden, um den Turm abzutragen und an besser geeigneter Stelle wieder aufzustellen, glaubt der Petent. Mit der Siegessäule in Berlin habe das schließlich auch geklappt, wenngleich der Urheber der Petition glatt unterschlägt, dass es erst der Größenwahn der Nazis und deren Vision von der Welthauptstadt Germania war, die das möglich machte.

Für Dresden könnte die Versetzung in jedem Fall viel Positives bewirken, ist der Ideengeber überzeugt. Die Stadt würde sich den Altmarkt mit Bundesmitteln sprichwörtlich vergolden und bekäme obendrein ein neues, modernes Wahrzeichen, „welches übrigens ar­chitektonisch brillant mit dem Kulturpalast einhergeht.“ Denn wir erinnern uns: Beide Gebäude waren 1969 eröffnet worden, könnten also in 49 Jahren tête-à-tête ihren Hundertsten feiern. Und auch hier hätte der Petent noch weiterdenken können: Die Robotronkantine, ebenfalls ein echter Ost-69er und irgendwie gerade „übrig“, könnte das Ensemble künftig als schmuckes Kassenhäuschen ergänzen.

„Zahlreiche Parkmöglichkeiten direkt unter dem Turm“

Was nun die eingangs aufgeworfene Frage zur Erschließung angeht, so spricht die Lage für sich. Schließlich wäre die neue Attraktion neben Bus und Bahn auch bequem mit dem E-Scooter zu erreichen. Sogar „der FDP-Fraktion dürften die überaus guten und zahlreichen Parkmöglichkeiten direkt unter dem Turm gefallen“, heißt es. Die Dresdner Verkehrsbetriebe könnten zudem glatt mal jährlich 600 000 Euro Betriebskosten einsparen.

Noch nicht überzeugend genug? Dann denken wir doch jetzt alle mal an Weihnachten und den Striezelmarkt. Der 252 Meter hohe Kelch dürfte im grünen Gefieder als höchster Weihnachtsbaum der Welt schließlich der Stadt einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde bescheren. Nebenher müssten sich die Dresdner nicht mit den von irgendwo aus dem Umland herangekarrten Krüppelfichten begnügen.

Petition läuft bis 1. Oktober

Ebenso passé wären Funklöcher, indes voller Empfang auf allen Mobiltelefonen. „Und zu guter Letzt könnte man von oben einen unverbauten Blick auf das weltkulturerbeverdächtige Elbtal genießen und man wäre anschließend in 15 Minuten wieder zu Hause“, lautet die abschließende Überlegung.

Noch bis 1. Oktober haben die Dresdner Gelegenheit, im Internet auf dem e-Petitionsportal der Stadt das Anliegen zu unterstützen. Das Portal ist ein Baustein der Teilhabe, jeder hat die Möglichkeit, eine Petition einzustellen, solange die nicht gegen geltende Gesetzte verstößt oder andere beleidigt. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist sind – je nach Zuständigkeit – die Verwaltung oder die Stadträte gefragt. Sie müssen entscheiden, ob überhaupt und wie die Anliegen Umsetzung finden können. Über fehlende Argumente müssen sich die Verantwortlichen jedenfalls nicht beklagen ...

Diese und viele andere e-Petitionen der Stadt finden sich im Netz unter: www.dresden.de/epetition

Von Sebastian Kositz