Petition gegen Pegida: Dresdner Musiker wollen rechte Hetze aus der Innenstadt verbannen

Radfahrer leben gefährlich. Zum Beispiel, wenn sich plötzlich eine Autotür direkt am Radweg öffnet. Genau das kann an etlichen Stellen in Dresden passieren. Diese Stellen müssen entschärft werden, findet CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm. Aber nicht dadurch, dass Parkplätze ersatzlos gestrichen werden.