Wirbel um abgesägte Bäume an der Pfeifferhannsstraße in Dresden

Dresden

Angela Schubert ist schockiert, als sie in der vergangenen Woche über den kleinen Spielplatz in der Johannstadt geht. Mindestens zehn große Bäume, die dort stehen, haben farbige Markierungen bekommen. Sie sollen verschwinden, ebenso wie einige Büsche und kleine Kletterbäume. „Dieser herrlich grüne Innenhof an der Pfeifferhannsstraße und Florian-Geyer-Straße wäre ohne die Bäume, die im Sommer Schatten spenden, einfach nicht mehr derselbe“, sagt die Dresdnerin und startet im Internet eine Petition. Mehr als 300 Menschen haben unterschrieben. Allerdings zu spät, wie sich zeigen wird.

Bereits am nächsten Tag schafft die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt (WGJ) Tatsachen und sägt die markierten Bäume ab. Die WGJ habe die Petition zum Thema Baumfällungen erstaunt zur Kenntnis genommen, teilte Unternehmenssprecherin Julia Grotjahn auf DNN-Anfrage mit. „Im Sinne einer offenen Kommunikation hätten wir die Bedenken der betroffenen Person gern auf direktem Weg ausgeräumt“, schreibt sie.

WGJ: Baumfällungen nötig für größere Feuerwehrzufahrt

2020 beginne eine größere Modernisierungsmaßnahme im Wohnblock Pfeifferhannsstraße 22–24, so die WGJ. Dazu seien die Mieter umfassend informiert worden. Das Wohnhaus soll barrierearm umgebaut werden – besonders für ältere Menschen und Bewohner mit Behinderung. Die Baumfällungen sind laut WGJ technisch notwendig, weil eine größere Feuerwehrzufahrt und -aufstellfläche benötigt würden. Sie erfolgten in Absprache mit dem Umweltamt, und selbstverständlich werde es für die rund zehn gefällten Bäume Ersatzpflanzungen geben.

Die Mieter des Wohnblocks, der modernisiert werden soll, seien bereits im Jahr 2018 das erste Mal über die bevorstehenden Baumaßnahmen informiert worden, teilt die Genossenschaft weiter mit. 2019 habe es eine Ankündigung mit einer detaillierten Beschreibung der Baumaßnahmen und dieses Jahr eine Infoveranstaltung gegeben. Der in der Petition dargestellte Sachverhalt sei zudem nicht richtig, wendet die WGJ ein: „Der Spielplatz und da­zugehörige Bäume bleiben erhalten. Während der Baumaßnahmen wird der Spielplatz vorübergehend geschlossen und nach Fertigstellung wiedereröffnet.“

Anwohner: Sanierung vielleicht auch ohne Kahlschlag möglich

Offenbar sind aber nicht alle Anwohner von der Notwendigkeit der Baumfällungen überzeugt. „Ich denke, dass das Haus vielleicht auch saniert werden kann, wenn die Bäume bestehen bleiben können“, schreibt ein Internetnutzer, der die Petition unterzeichnet hat. „Das ist der tollste Spielplatz der Johannstadt“, fügt er hinzu. Der Ort sei eine kleine Oase, schreibt ein anderer, und er sei etwas neidisch auf die dort stattfindenden Treffen der Hausgemeinschaften.

Angela Schubert, die Initiatorin der Petition, hat inzwischen auch den persönlichen Kontakt mit den Verantwortlichen der WGJ gesucht und die entsprechenden Antworten erhalten. Zufrieden ist sie damit nicht. Der Spielplatz werde sehr aktiv von vielen Familien in der Johannstadt genutzt und sei einfach sehr wichtig für den Stadtteil. Ersatzpflanzungen für die gefällten Bäume helfen aus ihrer Sicht nicht: „Denn die brauchen Jahre, bis sie so groß sind. Und die aktuell heißen Sommer und der fehlende Regen werden diese neuen Bäume auch nicht gerade schneller wachsen und sprießen lassen. Es ist einfach traurig, diesen Kahlschlag mitansehen zu müssen.“

Genossenschaft: Wir haben den Anspruch, nachhaltig zu agieren

Die WGJ sieht sich zu Unrecht kritisiert. Sie habe den Anspruch, möglichst nachhaltig und umweltfreundlich zu agieren, teilt sie mit: „So pflanzen wir jedes Jahr mehr Bäume und Sträucher als notwendig“. Zu weiteren umweltfreundlichen Maßnahmen zählten Maßnahmen zum Erhalt von Schmetterlingen und Wildbienen in Form von Schmetterlingswiesen und einer Skulptur, die Wildbienen ein Zuhause biete.

Ob und wie die WGJ und die Anwohner in der Johannstadt in dem Konflikt wieder zusammenfinden, bleibt abzuwarten. So einfach hinnehmen wollen die Unterzeichner der Petition die Sache jedenfalls nicht. „Kein Argument der Welt spricht für die Fällung der Bäume“, schreibt eine von ihnen. „Wenn die WGJ glaubt, bald wächst Gras darüber, dann hat sie sich getäuscht“, lautet ein weiterer Kommentar.

So soll die Sache nicht enden – Gesprächstermin vereinbart

Angela Schubert möchte erreichen, dass sich die Kommunikation verbessert. Sie hat dazu für diese Woche einen Gesprächstermin mit den Verantwortlichen der Genossenschaft vereinbart und auch beim Umweltamt um einen Termin gebeten. Auch wenn es in dieser Sache jetzt zu spät ist, sagt sie, könne man ja vielleicht für die Zukunft erreichen, dass solche Dinge rechtzeitig in einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert werden.

Lesen Sie auch:

Von Holger Grigutsch