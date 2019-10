Dresden

Peter Maffay rockt den Semperopernball. Der Künstler, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert, wird erstmals den Mitternachtsact beim 15. Jubiläumsball am 7. Februar 2020 gestalten. Das teilte der Semper Opernball e.V. am Donnerstag mit. Maffay, dessen jüngstes, 19. Album ebenfalls die Spitze der Charts eroberte, führt mit insgesamt 19 Nummer-Eins-Alben das weltweite Ranking an.

Zur Galerie Mehrere hundert Fans bevölkerten am Mittwochnachmittag die Altmarkt- Galerie. Der Grund: Peter Maffay hatte zu einer Autogrammstunde eingeladen.

Maffay reiht sich damit ein in eine Riege namhafter Künstler. Zuletzt wagte sich Volks-Rock’n‘Roller Andreas Gabalier in Lederhose, Smokingjacke und Fliege um Mitternacht auf die Bühne der Oper. Auch Musiker wie André Rieu, Roland Kaiser, Udo Jürgens und Helene Fischer stellten sich bereits der Herausforderung.

Für Peter Maffay ist der Semperopernball kein unbekanntes Terrain. 2010 hielt er die Laudatio für José Carreras, 2017 wurde er selbst mit dem St. Georgs Orden ausgezeichnet.

Von DNN