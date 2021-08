Dresden

In der Nacht zum Samstag sind zwei Personen in Not geraten und mussten mit großem Einsatz gerettet werden. An einem Steilhang in der Heideschanze kamen sie aus bislang ungeklärter Ursache in Gefahr und kontaktierten den Notruf. Auch wenn die Integrierte Regionalleitstelle Dresden umgehend reagierte, wurde die Bergung der beiden durch die Dunkelheit erschwert.

Nach telefonischer Rücksprache mit den in Not Geratenen konnte die Leitstelle den Einsatzkräften die Koordinaten zur Rettung übermitteln. Als diese den Ort lokalisiert hatten, konnten sie die beiden verletzten Personen letztlich bergen. Dabei kamen 52 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Löbtau und Altsadt, des Rettungsdienstes, des B-Dienstes sowie der Stadtteilfeuerwehr Kaitz zum Einsatz.

Von SP