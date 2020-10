Mitten in der Corona-Pandemie hat der Freistaat Sachsen in Form des Sozialministeriums Jens Heimann, Leiter des Gesundheitsamtes und Amtsarzt, schnöde abgeworben. Da das Gesundheitsamt nicht monatelang ohne Amtsleiter die Fülle an Aufgaben bewältigen kann, scheint ein Nachfolger schnell gefunden. Aber auch der hinterlässt eine Vakanz.