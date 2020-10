Dresden

Die Verärgerung unter einigen Stadträten ist groß: Mitten in der Corona-Pandemie wirbt der Freistaat Sachsen in Form des Sozialministeriums Jens Heimann, Leiter des Gesundheitsamtes und Amtsarzt, schnöde ab. „Wir verlieren einen fähigen Mann“, bedauert Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke). Das Rathaus steht unter Handlungsdruck.

Das Gesundheitsamt kann nicht monatelang ohne Amtsleiter die Fülle an Aufgaben bewältigen. Der Plan der Verwaltung: Der frischgebackene Schulamtsleiter Frank Bauer übernimmt das Gesundheitsamt. Der 31-Jährige kennt die Behörde, er war bis zu seiner Ernennung zum Amtsleiter im Juli dort als Abteilungsleiter tätig.

Anzeige

„Kommunikatives Desaster“

Da auch das Schulverwaltungsamt eine Fülle an Aufgaben zu bewältigen hat, soll die Stelle ebenso schnell besetzt werden: Mit Katrin Düring, die im Auswahlverfahren im Frühjahr noch Bauer unterlegen war. „Das ist ein kommunikatives Desaster“, erklärt Torsten Nitzsche, schulpolitischer Sprecher der Freien Wähler. „Diese Stelle ohne Debatte in den Ausschüssen besetzen zu wollen, ist ein unglaublicher Vorgang.“ Die Freien Wähler fordern, die auf der Tagesordnung des Stadtrats stehende Personalie in die Ausschüsse zu verweisen.

Die FDP-Fraktion teilt die Kritik und geht noch einen Schritt weiter: „Wir fordern eine Neuausschreibung der Stelle. Es kann nicht sein, dass wir uns in einem langen und zeitaufwendigen Verfahren auf einen Bewerber einigen, der nach wenigen Wochen wieder weg ist. An seine Stelle soll die Bewerberin treten, die für nicht geeignet befunden wurde. Das geht so nicht!“

„Guten Eindruck hinterlassen“

CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger kann die Aufregung nicht teilen. „Bildungsbürgermeister Jan Donhauser und unser bildungspolitischer Sprecher Matthias Dietze haben uns versichert, dass Frau Düring fachlich geeignet ist. Wir können uns nicht noch einmal eine monatelange Vakanz an der Spitze der Schulverwaltung leisten.“ Düring habe sich am Dienstag in der CDU-Fraktion vorgestellt und einen guten Eindruck hinterlassen. Dass sie Mitglied der SPD sei, spiele bei der Frage der fachlichen Eignung keine Rolle, so Krüger. SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser begrüßt den Personalvorschlag der Verwaltung. „Wir haben Frau Düring schon im Frühjahr unterstützt und stehen auch jetzt zu ihr.“

Während für die Personalie Frank Bauer die Zustimmung des Stadtrats nicht erforderlich ist, da es sich um die Umsetzung eines Amtsleiters handelt, braucht das Rathaus ein Votum für die Personalie Düring. Die studierte Lehrerin ist seit 1993 in der Schulverwaltung des Landes Brandenburg tätig.

Von Thomas Baumann-Hartwig