Nach anderthalb Jahren Entwicklungszeit steht sie zur Nutzung bereit: die kostenlose App „ meinGrün“. Mit ihr ist es möglich, Dresdens Grünflächen zu erkunden und auch Wege dorthin neu zu entdecken.

Das könnte für neu Zugezogene, Besucher oder Touristen interessant sein, aber auch für Einheimische. Denn welcher Dresdner kennt schon jeden Zipfel seiner Stadt? Zumal die Tipps durchaus Abenteuerpotenzial bieten können, ergab ein Test. Man sollte auf jeden Fall offen sein für Neues.

2445 Dresdner Grünanlagen sind erfasst

Immerhin wurden für die App 2445 Dresdner Grünanlagen mit einer Mindestfläche von 100 Quadratmetern erfasst. Und zwar samt allem Wichtigen, was diese Flächen Erholungsuchenden bieten. Denn das Ziel der App-Entwickler ist, den Nutzern der App maßgeschneiderte Empfehlungen entsprechend ihrer Interessen zu geben.

Dazu kann man das Angebot filtern. Zum einen nach dem, was man gern tun möchte. Denn schließlich soll zum Grillen niemand auf einem Friedhof landen.

Kriterien lassen sich mit Schieberegler wichten

Zum anderen gibt man an, worauf man bei der Grünanlage besonders Wert legt. Dazu lässt sich die Wichtigkeit besonderer Ausstattungsmerkmale (Bänke, Toiletten usw.), Naturelemente (Bäume, Gewässer...), Sportmöglichkeiten und Eigenschaften (Ruhe, asphaltierte Wege usw.) einstellen.

Je nachdem, wie viele Vorgaben man selber macht und welche Wichtigkeit man diesen beimisst, bekommt man dann eine Liste von Grünanlagen. Punkte markieren den Grad der Übereinstimmung mit den ausgewählten Kriterien. In der Karte kann man dann eine der markierten Anlagen auswählen.

Auch gewählter Kartenausschnitt entscheidet über Ergebnisse

Entscheidend ist, dass man den richtigen Kartenausschnitt auswählt, bevor man sich den Suchkriterien widmet. Auch über die Zoomstufe nimmt man Einfluss auf die Ergebnisse.

Wer mag, kann sich auch noch navigieren lassen. Dazu kann man wieder auswählen, ob man per Rad oder zu Fuß unterwegs sein möchte. Eine andere Möglichkeit ist, per Schnellsuche den Namen einer bestimmten Grünfläche einzugeben und sich dann dahin navigieren zu lassen.

Hinter mancher Empfehlung kann ein kleines Abenteuer stecken

Bei der Auswahl der Kriterien und vor allem bei der Wichtung sollte man genau sein. Denn kleinste Veränderungen mit dem Schieberegler bei einem einzigen Kriterium oder ein Verrücken des Kartenausschnittes können am Ende völlig andere Ergebnisse bringen. Die sind allerdings manchmal nicht ganz nachvollziehbar, wenn man die empfohlenen Grünanlagen kennt. So zumindest unsere Erfahrung.

Hinter manchen Empfehlungen kann übrigens wirklich ein kleines Abenteuer stecken. Das ergab ein Test. So verwies die App bei unserer Suche nach einer Grünfläche im Stadtzentrum, wo man Entspannung, Ästhetik, Bänke, Bäume, Gewässer, Ruhe, Schatten und viel Grün hat (alles mit einer hohen Wichtigkeit markiert) unter anderem auf die Grünfläche entlang der Ammonstraße zwischen Straßenbahn- und Eisenbahngleisen. Da stutzt man schon erst mal.

Im wilden Dschungel an der Ammonstraße

Aber warum nicht – auf zur Ammonstraße! Vor Ort wird klar: Bäume gibt es dort tatsächlich jede Menge, Schatten und viel Grün demzufolge auch. Wasser war nur in einer halbleeren Plasteflasche am Dickicht, das teilweise undurchdringlich scheint. Bänke haben wir immerhin an der Straßenbahnhaltestelle gefunden. Ästhetik liegt offenbar immer im Auge des Betrachters. Schön grün ist es schon. Ruhig nun wirklich nicht, auch wenn viele Vögel zwitschern. Aber die Punkte hatten ja auch nicht 100 Prozent Übereinstimmung signalisiert.

Insgesamt drei Trampelpfade, die ins Dickicht beidseits der Rosenstraße führen, entdeckten wir. Um bis zum Mittelpunkt des Dschungels zu gelangen, hätte es allerdings langer Hosen, Wanderschuhe und gefühlt auch eines Buschmessers bedurft. Und man sollte auf Überraschungen gefasst sein. Nicht nur am Boden, vor allem in Straßennähe. Wir schreckten hinter der Hecke an der Freiberger Straße einen offenbar Obdachlosen auf.

Feedback der Nutzer ist wichtig

Da gibt es noch Potenzial, um bei der App nachzujustieren. Das wissen auch die, die sie gemacht haben. „Die App wird im Rahmen des Projektes fortlaufend bis Juni 2021 weiterentwickelt. Hier sind wir natürlich auf Feedback und Anregungen der Nutzer angewiesen, die wir soweit möglich in die App einarbeiten“, antworten Robert Hecht und Patrycia Brzoska vom meinGrün-Team.

Zudem seien weitere Features geplant, wie z.B. ein schattiges Routing. Ein weiteres Ziel sei, auch das Dresdner Umland mit einzubeziehen. „Hierzu laufen gerade die Arbeiten.“

Das Wichtigste zur App App und Nutzung: Es handelt sich um eine plattformübergreifende kostenlose Web-App, die in allen gängigen Browsern läuft und durch Aufruf der URL (app.meingruen.org) auf dem Smartphone, Tablet oder Desktop-PC gestartet wird. Über die Internetseite (http://meingruen.org) gelangt man auf die Startseite und den meinGrün-Blog, wo neben dem Zugriff zur App (app.meingruen.org) auch noch weitere, aktuelle Informationen rund um die App und das Projekt veröffentlicht sind. Die App gibt es für Dresden und für Heidelberg. Datennutzung: Der Nutzer muss für die Nutzung keine personenbezogenen Angaben machen und sich nicht registrieren. Gesammelt werden lediglich aggregierte Daten zur Nutzung ohne Personenbezug. Kosten: 1,72 Millionen Euro, zu 83 % gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Beteiligte: Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen, Institut für Kartographie der TU Dresden, Geographisches Institut der Universität Heidelberg, ein Planungsbüro aus Hamburg, eine IT-Firma aus Karlsruhe und Vertreter der Internetplattform „mundraub“ Forschungshintergrund: Es geht in dem Projekt um mehr als die App-Entwicklung. So werden neue Methoden der Informationsgewinnung und der Bewertung von Grünflächen und Routen geprobt. Das Institut für Kartographie ( TU Dresden) beschäftigt sich beispielsweise mit Informationsgewinnung aus Social-Media-Daten, während das Deutsche Luft und Raumfahrtzentrum Algorithmen zur Erkennung der Vegetationsstruktur aus Satellitenbilddaten entwickelt. App-Zukunft: Bislang ungewiss. Die Projektentwicklung läuft bis Sommer 2021. Danach bleibt die App noch drei Jahre am Netz, aber wird nicht weiter gepflegt, es sei denn, die Stadt Dresden zum Beispiel erkennt einen Mehrwert für sich u.a. im Zusammenhang mit der Stadtplanung und übernimmt die App.

