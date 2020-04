Pegida in Dresden mit 15 Teilnehmern

Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) hat entschieden: Die Pegida-Kundgebung am Montagabend auf dem Neumarkt darf stattfinden. Aber nicht mit 80 Teilnehmern, wie das Gesundheitsamt der Stadtverwaltung genehmigt hatte. Sondern nur mit 15. „Angesichts der vielen Einschränkungen unseres Alltags ist eine Versammlung mit 80 Personen kaum verständlich“, so Hilbert.

Bescheid des Gesundheitsamtes genau geprüft

Er habe aus diesem Grund die Verwaltung noch einmal genau prüfen lassen, inwieweit der Bescheid des Gesundheitsamtes vom Wochenende alle Aspekte berücksichtige und ob die angezeigte Pegida-Versammlung tatsächlich zulässig sei. Die Verwaltung habe eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Chemnitz vom Montag berücksichtigt, das eine Versammlung in Chemnitz mit nur 15 Teilnehmern zugelassen hatte.

Gleichbehandlung zweier Grundrechte

An diesem Urteil orientiere sich die Verwaltung und habe Pegida einen Änderungsbescheid übermittelt. Statt 80 sei nur eine Teilnehmerzahl von 15 vorgesehen, so Hilbert. „Diese Regelung erscheint mir in der jetzigen Situation wesentlich angemessener.“ So sind in Sachsen laut seit Montag geltender Allgemeinverfügung bei Gottesdiensten 15 Teilnehmer erlaubt. „Das Recht auf Ausübung der Religionsfreiheit ist auch auf 15 Teilnehmer beschränkt“, so Hilbert. Insofern herrsche eine Gleichbehandlung der Grundrechte Demonstrationsfreiheit und Religionsfreiheit.

Genehmigung hatte für Empörung gesorgt

Die Genehmigung der Pegida-Kundgebung mit 80 Teilnehmern hatte für Empörung in Teilen der Stadtgesellschaft gesorgt. Linke, Sozialdemokraten und Grüne hatten ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass trotz der vielen Einschränkungen im öffentlichen Leben eine so große Kundgebung erlaubt wurde.

Bachmann lobte konstruktive Zusammenarbeit mit dem Rathaus

Pegida-Anführer Lutz Bachmann hatte im Internet die Versammlungsbehörde und das Gesundheitsamt der Stadtverwaltung für die konstruktive Zusammenarbeit und die „klug überlegte Entscheidung“ gelobt. Pegida wollte unter dem Motto „80 für 80 Millionen“ in Dresden auf die Straße gehen.

Von Thomas Baumann-Hartwig