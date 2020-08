Dresden

Nach der erneuten Eskalation beim jüngsten Pegida-Aufmarsch am 17. August hat die Dresdner Versammlungsbehörde jetzt überraschende Konsequenzen gezogen: Per E-Mail hat die Behörde der Stadt jetzt den Pegida-Förderverein mitgeteilt, den bisherigen Versammlungsleiter Wolfgang Taufkirch abzusetzen – weil er schlichtweg nicht zuverlässig sei. Außerdem darf Lutz Bachmann nicht mehr als Ordner fungieren.

Den Angaben zufolge hatte die Versammlungsbehörde den Pegida-Förderverein bereits am Mittwoch in einer E-Mail übermittelt, „dass der für Montag, 31. August 2020, vorgesehene Versammlungsleiter als unzuverlässig im Sinne des Versammlungsrechts eingestuft wird und die Behörde deshalb beabsichtigt, die Leitung der Versammlung durch diesen zu untersagen.“ Die Behörde verweist dabei darauf, dass der Versammlungsleiter am 17. August nicht eingeschritten sei, als ein Redner auf der Bühne Äußerungen und Anweisungen gegeben hätte, die nur dem Versammlungsleiter zustehen.

Bachmann darf nicht als Ordner eingesetzt werden

Bei der Pegida-Kundgebung am 17. August auf dem Neumarkt hatte Lutz Bachmann einmal mehr einen Redebeitrag beigesteuert. Er selbst fungierte zugleich als Ordner, Versammlungsleiter war wie schon so oft zuvor der Radeberger Kleinunternehmer Wolfgang Taufkirch. In dessen Beisein hatte Lutz Bachmann schließlich dazu aufgerufen, sich „opponierend“ dem Gegenprotest anzuschließen. In der Folge war es schließlich zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern der Pegida-Versammlung und des Gegenprotestes gekommen.

In ihrer Einschätzung stellt die Versammlungsbehörde jetzt fest, dass diese Äußerungen und Aufforderungen geeignet waren, „den störungsfreien Ablauf der auf dem Neumarkt stattfindenden Kundgebungen zu gefährden beziehungsweise deren Durchführung zu vereiteln.“ Außerdem kündigte die städtische Versammlungsbehörde an, dass der genannte Redner bei der für den kommenden Montag geplanten Versammlung nicht als Ordner eingesetzt werden darf.

Harte Kritik an der Versammlungsbehörde

Pegida war laut Stadt bis Donnerstag Gelegenheit gegeben worden, sich zu den beabsichtigten Maßnahmen zu äußern. Von dort sei der Verwaltung schließlich mitgeteilt worden, dass das Anhörungsschreiben der Anwältin des Vereins übergeben wurde. „Gleichzeitig wurde unter Verweis auf einen „zu erwartenden Rechtsstreit“ ein neuer Versammlungsleiter für den 31. August benannt“, heißt es weiter aus dem Rathaus.

Zu der Untersagung des Ordnereinsatzes habe sich der Verein hingegen bis zum Ablauf der Frist nicht geäußert. An diesem Freitag untersagte die Behörde deshalb nun per versammlungsrechtlicher Verfügung dem Verein, Lutz Bachmann weiterhin als Ordner einzusetzen.

Nach der jüngsten Eskalation der Lage hatten zahlreiche Vertreter des Gegenprotests harte Kritik an der Versammlungsbehörde geübt. „Die Versammlungsbehörde schaut bei Verstößen weg, billigt Pegida trotz offenkundiger Rechtsbrüche immer wieder ohne nennenswerte Auflagen das Recht auf ihre Demonstrationen zu“, hatte im Nachgang unter anderem SPD-Stadtrat Richard Kaniewski erklärt.

Von Sebastian Kositz