Dresdner Soziologe: „Pegida hat den Weg bereitet, den die AfD heute beschreitet“

Parkeisenbahn, Parkhotel – und: Pegida. Sturheit zahlt sich aus. Seit genau fünf Jahren laufen im­mer Montags die Teilnehmer durch Dresden und haben es damit inzwischen in die Register verschiedener Reiseführer namhafter Verlage ge­schafft. Die Erwähnung unter dem Motto „bloß nicht Montag“ ist alles anderes als schmeichelhaft. Viel drastischer ist aber das nachhaltige Wirken auf Politik und Gesellschaft, das Pegida zuzuschreiben ist. Die DNN unterhielten sich dazu mit dem So­ziologen und Konfliktforscher Se­bas­tian Kurtenbach.

Die AfD hat bei der Landtagswahl Anfang September in Sachsen ein sehr starkes Ergebnis geholt. Herr Kurtenbach, welchen Anteil hat die Pegida-Bewegung an diesem Erfolg?

Der Anteil von Pegida am aktuellen Wahlergebnis ist eher indirekter Natur. Diese völkisch-nationalistische Bewegung hat den Weg bereitet, den die AfD heute beschreitet. Bei Pegida wurden schon früh Themen in Parolen und Redebeiträgen geäußert, die wir heute zum Beispiel bei der AfD erkennen. Pegida war damit, rückblickend betrachtet, sicherlich einer der Wegbereiter des Erfolgs der Rechtspopulisten.

Sie sprechen von einer Verschiebung des Diskurses nach rechts. Was genau ist da in Sachsen in den vergangenen Jahren passiert?

Es ist ein Phänomen, das wir überall in Deutschland erkennen. In manchen Regionen Sachsens ist dies aber ganz besonders deutlich aufgetreten. Es wurde auf einmal normal bis akzeptabel, sich abwertend und menschenverachtend über Ge­flüchtete oder Menschen, die nichts gegen die Zuwanderung und Un­terbringung Geflüchteter einzuwenden hatten, zu äußern. Schlagworte wie „links-grün-versifft“ oder „Gutmenschen“ machten die Runde und vergifteten das gesellschaftliche Klima. Bei faktenbasierten Diskussionen, ob nun mit Wissenschaftlern oder Journalisten, wurden schnell Verschwörungstheorien oder Diffamierungen als Ge­genargumente präsentiert.

Mit welchen Folgen?

Das Gemisch aus emotionalisierter Ablehnung und Immunisierung ge­genüber Argumenten führte dazu, dass sich eine Minderheit auf einmal legitimiert gefühlt hat, auch ge­walttätig gegen Geflüchtete aufzutreten. Man setzte den vermeidlichen Volkswillen um, was aber mehr der Wille einer Echokammer war. In Sachsen gab es mehrere solcher Vorfälle, wie in Freital, Bautzen oder Heidenau.

Gescheiterte Integration erregt Aufsehen

Lässt sich dieser Prozess als abgeschlossen betrachten – oder ist hier eine Spirale in Gang gesetzt worden, die sich noch immer weiter dreht?

Das ist schwer abzusehen. Fakt ist, dass Deutschland noch nie so offen gegenüber Zuwanderung war wie heute. Integration gelingt an vielen Orten. Doch sind Erfolgsgeschichten nicht immer so aufsehenerregend zu erzählen wie gescheiterte Integrationskarrieren. Zugleich se­h­en wir deutschlandweit, dass völkisch-nationale Kräfte auf dem Rückzug sind. In einigen Regionen, zum Beispiel im südöstlichen Sachsen, ist dies aber nicht der Fall. Hier haben rechtspopulistische Gruppierungen wie die AfD leichtes Spiel. Es ist daher eher zu befürchten, dass sich die regionalen Unterschiede nur noch weiter vertiefen. Damit meine ich vor allem die Unterschiede zwischen prosperierenden Regionen auf der einen und strukturschwachen Regionen auf der anderen Seite.

Schauen wir auf Pegida, so lässt sich feststellen, dass sich dort zwar weiterhin ein harter Kern versammelt, die Bewegung von ihrer Zugkraft aber viel verloren hat. Welche Rolle spielt Pegida im gesellschaftlichen Konflikt überhaupt noch?

Sicherlich keine diskurssetzende Rolle mehr. Es ist eher eine Art Stand-By-Infrastruktur, die sich mit und um Pegida gebildet hat. Im Falle wiederaufflammender Proteste, zum Beispiel im Zuge einer Rezession, kann diese Struktur leichter genutzt werden als eine neue aufzubauen.

Die stetige Radikalisierung bei Pegida lässt sich auch sprachlich festmachen – etwa, wenn Menschen „absaufen“ brüllen. Was bedeutet dies denn für das gesellschaftliche Klima?

Die Gefahr besteht, dass aus solchen Worten Taten werden. Zwar wird nicht jeder, der solche Parolen mitbrüllt, zwangsläufig zum Ge­walttäter, aber bei Einzelnen wird die Hemmschwelle sinken, den vermeidlichen Volkswillen umzusetzen. Solche selbst ernannten Retter sehen wir bei allen radikalen Bewegungen, seien sie nun völkisch-nationalistisch oder islamistisch.

Der Osten glaubt an Etabliertenvorrechte

Pegida zieht seit fünf Jahren durch Dresden, in anderen Städten hatte sich die Bewegung hingegen recht rasch totgelaufen. Warum ist Pegida ausgerechnet hier soerfolgreich?

In Dresden ist viel zusammengekommen. Hier hat Pegida seinen Anfang genommen und es war das Original. An andere Orten, wie Leipzig, wirkte es immer als Kopie. Zudem nahmen zahlreiche Menschen aus dem Umland an den Demonstrationen teil, was zeitweise auch zu einer Diversifizierung der Teilnehmer führte und den Anschein breiter Bevölkerungsschichten erweckte. Doch in Dresden als auch in der Region konnte dabei auf ein relativ ausgeprägtes Vorurteilsreservoir aufgebaut werden. Denn in Umfragen sehen wir in Ostsachsens einen erhöhten Glauben an Etabliertenvorrechte sowie Fremdenfeindlichkeit.

Der Erfolg von Pegida in Sachsen und der AfD im Osten zeigt, wie unterschiedlich die Gesellschaften in Ost und West ticken. Warum ist das so?

Die Spaltungslinien verlaufen we­niger nach Himmelsrichtung als nach regionalen Unterschieden. In Teilen Brandenburgs oder in den Großstädten Thüringens oder auch Leipzig hat es die AfD nicht so leicht. Zugleich erfährt die Partei relativ viel Zuspruch im nördlichen Ruhrgebiet oder der Region um Kaiserslautern. Gemein ist solchen Regionen, dass Menschen es dort häufig schwerer haben, ein gutes Auskommen zu finden oder die Angst vor einem, teils erneuten, so­zialen Abstieg besonders groß ist, selbst wenn man einen guten Job hat. Völkisch-nationalistische Be­we­gungen geben einem dann et­was, dass einem niemand nehmen kann: eine völkisch begründete Identität.

Die Überwindung von Differenzen braucht Zeit und Dialog

Die große Frage ist, wie sich das Rad wieder zurückdrehen lässt ...

Das wissen wir noch nicht. Es scheint so zu sein, dass sich die re­gionalen und milieubezogenen Differenzen weiter ausgeprägt ha­ben, was sich auch auf andere Be­reiche, wie beispielsweise die Klimaschutzpolitik, erstreckt. Auf der ei­nen Seite steht ein liberales Milieu, was Zuwanderung und Klimaschutz grundsätzlich begrüßt, auf der anderen Seite eine nationalistisch-völkisches Milieu, was Zu­wanderung unterbinden will und Klimaschutzmaßnahmen ablehnt. Zur Überwindung solcher Differenzen braucht es Zeit, einen ernst ge­meinten Dialog und auch die Kenntnisnahme von Fakten.

Der Zulauf bei den Rechtspopulisten war für die CDU im Wahlkampf eine große Herausforderung. Einzelne Kandidaten versuchten, ebenfalls mit rechten Positionen zu punkten. Hat das die Normalisierung rechtsradikaler Po­sitionen nicht noch erleichtert?

Die Tagespolitik in Sachsen möchte ich nicht kommentieren. Grundsätzlich ist es aber immer das Problem, wenn eine Partei die Positionen einer andere Partei übernimmt, nur weil es opportun ist. Das Original wird damit zum einen legitimer und zum anderen glaubwürdiger. Der Parteienwettbewerb lebt mehr von Unterschiedlichkeit als von Ähnlichkeit.

Zur Person Dr. Sebastian Kurtenbach ist Soziologe und Konfliktforscher. Aktuell ist er an der Fachhochschule Münster tätig und leitet als Vertretung den Lehrstuhl für Sozialwesen. Während seiner Tätigkeit als Mitarbeiter am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) an der Universität Bielefeld hat er sich unter anderem auch mit der gesellschaftlichen Lage in Sachsen beschäftigt. In seiner Studie „Ausgrenzung Geflüchteter. Eine empirische Untersuchung am Beispiel Bautzen“ haben er und sein Team über mehrere Wochen vor Ort die Situation in der Spreestadt untersucht. Eine zentrale Frage war dabei unter anderem, wie es in Bautzen zu der Hetzjagd im Sommer 2016 kommen konnte und warum in Ostsachsen so viel Skepsis gegenüber Flüchtlingen herrscht.

Von Sebastian Kositz