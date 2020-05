Pegida-Chef Lutz Bachmann will Mitglied der AfD werden

Dresden

Mischt sich Lutz Bachmann jetzt in den Machtkampf der AfD ein? Über das soziale Netzwerk Facebook hat der Anführer der rassistischen und islamfeindlichen Pegida-Bewegung angekündigt, einen Antrag zur Aufnahme in die Partei zu stellen. Zu sehen ist dort auch ein bereits ausgefülltes Online-Formular auf der Seite der AfD Sachsen.

Warum er gerade jetzt in die AfD eintreten will, erklärt Lutz Bachmann nicht. „Wenn es dafür notwendig ist, als Vorsitzender von Pegida zurückzutreten, werde ich es tun und in Zukunft als Gastredner – das Recht habe ich ja wohl – auftreten“, heißt es lediglich auf Facebook. Schließlich, so seine Sicht, sei es ja „eine Partei der Basisdemokratie.“

Inwieweit diese Aussage eine Anspielung auf die aktuellen Vorgänge um Andreas Kalbitz sind, bleibt Spekulation. Die Partei hatte den Landesvorsitzenden von Brandenburg ausgeschlossen. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hatte das mit den früheren Kontakten ins rechtsextreme Milieu begründet. Inzwischen tobt in der Partei nun ein Machtkampf.

Pegida steht nicht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Lutz Bachmann ist mehrfach vorbestraft und unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Vom Verfassungsschutz Sachsen wird Lutz Bachmann inzwischen als rechtsextrem eingestuft.

