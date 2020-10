Dresden

Die Initiative Herz statt Hetze hat die Absage der großen Pegida-Demo am Sonntag anlässlich des sechsten Jahrestages des rassistischen Bündnisses als großen Erfolg gewertet. „Dieser Erfolg ist das Ergebnis kooperativer und zielorientierter Abstimmung zwischen den Organisatoren der verschiedenen Veranstaltungen für Demokratie und Weltoffenheit in unserer Stadt“, erklärte André Lang von Herz statt Hetze. Die Initiative und deren Mitstreiter hätten maßgeblich dazu beigetragen.

Nachdem die Versammlungsbehörde der Stadt Pegida den Aufzug auf dem Neumarkt mit Blick auf die Hygieneregeln versagt und dem Bündnis die Cockerwiese als Ort für den geplanten Aufmarsch zugewiesen hatte, meldete sich wenige Stunden später Frontmann Lutz Bachmann zu Wort. In einer Videobotschaft sagte er die für Sonntag geplante Großdemo ab und kündigte indes für die Folgewoche mehrere kleinere Veranstaltungen unter anderem in Dresden, Meißen und Radebeul an.

Herz statt Hetze: Zivilgesellschaft zu zurückhaltend

Damit hat Pegida erstmals seit sechs Jahren keinen der zentralen Innenstadtplätze erhalten, konstatieren die Initiatoren von Herz statt Hetze. Die Initiative mobilisiert seither an den Jahrestagen von Pegida dazu, ebenfalls auf die Straße zu gehen und ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. An den Aufrufen und Versammlungen hatten sich in den vergangenen Jahren auch immer wieder wichtige Politiker und Akteure der Stadt beteiligt, darunter Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) oder der im Sommer aus seinem Amt geschiedene Rektor der Technischen Universität Dresden, Hans Müller-Steinhagen.

Herz statt Hetze dankt in einer Stellungnahme zugleich allen Initiativen, Parteien und Menschen, die sich nicht nur am Jahrestag, sondern auch anderen Pegida-Aufmärschen entgegenstellen. „Damit vertreten sie den Teil der demokratischen Zivilgesellschaft, der seit Jahren leider viel zu zurückhaltend ist, um sich zu positionieren“, heißt es.

Bündnis beansprucht Neumarkt weiterhin für sich

Trotz der Absage von Pegdia will die Initiative an ihrer für Sonntag geplanten Veranstaltung festhalten. Dazu hatten die Vertreter von Herz statt Hetze ebenfalls den Neumarkt als Veranstaltungsort angemeldet. „Daran halten wir auch fest“, erklärte Rita Kuhnert vom Bündnis auf Anfrage der DNN. Mit Blick auf die Umstände durch Corona sei ein entsprechendes Konzept erarbeitet worden. Sollten die Infektionszahlen am 25. Oktober gegen eine Veranstaltung von den bisher genehmigten 1 500 Menschen auf dem Neumarkt sprechen, werde entsprechend verantwortlich gehandelt.

Zugleich kündigte Herz statt Hetze an, dass auch die von Pegida-Anführer Lutz Bachmann angekündigte Geburtstagswoche seitens der Initiative nicht unwidersprochen bleiben wird. „Das werden wir garantiert nicht so stehen lassen“, kündigte Rita Kuhnert an. Auf den Straßen und Plätzen sei auch nach dem 25. Oktober kein Platz für Rassismus und menschenverachtende Hetze.

Zuvor hatten bereits CDU und FDP die Absage der Pegida-Demo als „eine sehr gute Nachricht für unsere Stadt“ gewertet. Zugleich wollen auch die beiden Parteien an ihrer gemeinsam mit der Sächsischen Bibliotheksgesellschaft organisierten Veranstaltung im Zentrum festhalten. Diese wollen Christdemokraten und Liberale nun allen voran nutzen, um „für ein besseres Miteinander und für eine neue politische Kultur in unserer Stadt zu demonstrieren.“

Von Sebastian Kositz