Noch nie hat die Elbe im April so wenig Wasser geführt wie jetzt

Im Flussbett der Elbe in Dresden ragen schon wieder die Steine aus dem Wasser. Die Uferzone ist breiter, der Wasserlauf schmaler geworden. Kein Wunder bei den viel zu geringen Niederschlägen der vergangenen Wochen im Einzugsgebiet des Flusses. Nicht nur Gärtner und Landwirte sehnen angesichts der Trockenheit einen mehrtägigen sanften, aber ausgiebigen Landregen herbei. Gegenwärtig ist er nicht in Sicht.

Mittlerer Wasserstand im April beträgt 186 Zentimeter

Am Dienstag, dem 28. April, wurde 14 Uhr am Pegel Dresden ein Wasserstand von 84 Zentimetern registriert. Das entspricht einer Durchflussmenge von 123 Kubikmeter pro Sekunde (m³/s). Am Mittwoch, 6 Uhr, war der Pegel dann auf 80 Zentimeter gesunken, die Durchflussmenge betrug nur noch 118 m³/s. Und dies sei in der Elbe für April eine außergewöhnlich geringe Menge, so Karin Bernhardt, Sprecherin des sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Ab einer Durchflussmenge von 110 m³/s spreche man von Niedrigwasser.

Normalerweise würde die Elbe jetzt – auch aufgrund der Schneeschmelze im tschechischen Einzugsgebiet – mehr Wasser führen. Es seien die Messwerte des Pegels Dresden seit 1890 ausgewertet worden und „es trat im Monat April noch nie so ein geringer Durchfluss auf. Der kleinste Aprilwert in der Reihe 1890-2019 war bisher der Wert von April 1974 mit einer Durchflussmenge von 130 m³/s“, so Karin Bernhardt weiter. Zum Vergleich: Der mittlere Wasserstand der letzten zehn Jahre am Pegel Dresden würde im April 186 Zentimeter betragen, der mittlere Durchfluss 524 Kubikmeter pro Stunde.

Weiße Flotte liegt weiter vor Anker Auf den Betrieb der Sächsischen Dampfschiffahrt wirkt sich der niedrige Elbpegel momentan nicht aus, denn wegen der Corona-Pandemie-Einschränkungen finden bis einschließlich 3. Mai keine Schifffahrten statt. Die traditionelle Flottenparade am 1. Mai ist auf den 3. Oktober verlegt. Und „gemäß der derzeitigen Gesetzeslage ist eine Wiederaufnahme des Fahrbetriebes noch nicht abzusehen“, heißt es auf Anfrage der DNN aus dem Unternehmen.

In Dresden ist Abweichung vom Niederschlagsnormalwert am größten

Aber dieser April 2020 ist eben nicht normal. Denn im zu Ende gehenden Monat hat es viel zu wenig geregnet. Natürlich fällt die Niederschlagsbilanz insgesamt in Sachsen sehr unterschiedlich aus. Aber Dresden ist gerade besonders schlecht dran.

Denn laut LfULG wurde die mit einem Minus von 33 Prozent größte Abweichung vom Normalwert in Sachsen an der Station Dresden-Klotzsche registriert. Am geringsten sei die Abweichung vom Normalwert mit -16 Prozent an den Stationen Leipzig/Halle und Zinnwald-Georgenfeld. Im zu Ende gehenden Monat hat es in Dresden bis dato nur einmal nennenswert Niederschlag gegeben, und zwar am 13. April. An diesem Tag wurde eine Niederschlagshöhe von 1,5 Millimeter an der Station Dresden-Klotzsche gemessen. Der März war etwas feuchter, aber nicht niederschlagsreich genug.

Im März fielen – gemessen an der Station Klotzsche – nur 57 Prozent des durchschnittlichen Niederschlages. Im April entsprechen die bis zum 28. des Monats gemessenen insgesamt 1,5 Millimeter Niederschlag nur 4 Prozent des Normalwertes, der 42 Millimeter beträgt.

Niederschlagsdefizit über den Winter nicht ausgeglichen

Und so wächst das Niederschlagsdefizit, das sich seit 2018 aufbaut, wieder an. Sachsenweit betrug es Anfang dieses Jahres zwischen 340 und 350 Liter pro Quadratmeter, was durchschnittlich einem halben Jahresniederschlag entspricht. Dieses Defizit konnte im zurückliegenden Winter nicht ausgeglichen werden, erklärt die Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

So sind aufgrund der geringen Niederschläge im März und im April die Grundwasserstände wieder gefallen. „Mit dem Stichtag 20. April unterschreiten ca. 90 Prozent der ausgewerteten 137 Messstellen den monatstypischen Grundwasserstand um durchschnittlich 57 Zentimeter“, heißt es auf DNN-Anfrage. Der Füllstand der Talsperren biete allerdings noch keinen Anlass zur Sorge, beruhigt die Landestalsperrenverwaltung. Die Situation für den Raum Dresden sei derzeit stabil. Auch wenn das Talsperrensystem Klingenberg-Lehnmühle gegenwärtig nur zu knapp 76 Prozent gefüllt sei. Es sei durch Verbundsysteme vernetzt.

Zuflüsse in die Talsperren rückläufig, Füllstände sinken

„Das System versorgt große Teile des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die Stadt Freital zu 100 Prozent und die Stadt Dresden zu rund 60 Prozent mit Trinkwasser. Die Talsperre Gottleuba, welche im Oberen Elbtal große Teile des Raumes Pirna-Sebnitz versorgt, ist derzeit noch zu 90 Prozent gefüllt“, so Britta Andreas von der Landestalsperrenverwaltung.

Insgesamt seien die sächsischen Trinkwassertalsperren durch die ab Dezember gefallenen Niederschläge und Wasservorräten in der Schneedecke gegenwärtig mit durchschnittlich 92 Prozent „noch relativ gut gefüllt“.

Weil es jedoch von Mitte März an nur sehr wenig geregnet habe, würden die Füllstände langsam wieder absinken. Dies habe aber derzeit keine Auswirkungen auf die Rohwasserbereitstellung für Trinkwasser aus den Talsperren, „auch dank der teilweise bestehenden Verbindung zwischen einigen Talsperren durch Überleitungssysteme“, so Britta Andreas weiter.

Niedrige Pegelstände in Dresden 09.01.1954 – 5 cm (Eis beeinflusst) 28.08.1947 – 21 cm 15.08.1952 – 21 cm 12.08.2015 – 50 cm 08.08.2018 – 45 cm 29.07.2019 – 49 cm Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

