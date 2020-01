Patchwork 2.0 – Zu Hause bei Daniela Lehmann und René Trinks

Dresden

Wir sitzen in der gemütlichen Wohnküche am großen Esstisch, tinken heißen Tee mit frischer Minze. Mitten in der Inneren Neustadt leben Daniela Lehmann und René Trinks in einer 180-Quadratmeter-Altbauwohnung – mit ihren jeweiligen Töchtern und Mitbewohner Felix. Was auf den ersten Blick anmutet wie eine klassische Patchwork-Familie, ist dann doch ein bisschen komplizierter. Eigentlich aber auch nicht: „Wir sind eine Familien-WG, allerdings ganz ohne jeden romantischen Einschlag“, lacht Daniela.

Lange Freundschaft nach kurzer Zeit als Pärchen

Das war tatsächlich einmal anders, denn kennengelernt haben sich die beiden vor über zwanzig Jahren, ganz klassisch, in der Disko Alte Mensa. Da war Daniela 17, René 19. An eine kurze Zeit als Pärchen schloss sich eine lange Zeit der Freundschaft an, die viele Distanzen überwand und bis heute andauert.

Die heute 40-jährige Daniela zog es immer wieder weg aus Dresden. 2003 führte ihre Herzensberufung die Tänzerin nach Freiburg, wo sie ihre Ausbildung vertiefte. 2006 ging es nach Berlin – neun Jahre lebte sie als freischaffende Künstlerin in der Hauptstadt, 2012 kam ihre Tochter Talu zur Welt.

Aber auch Berlin konnte die umtriebige Daniela nicht auf Dauer fesseln. Viele Monate im Jahr lebte sie mit Talu in Dahab, Ägypten, arbeitete dort als Performerin und Tanzlehrerin, lebte ihre Liebe zum Apnoe-Tauchen und der Wüste Sinai.

2015 Rückkehr nach Dresden

Der Kontakt zu René riss nicht ab: „Er war immer mein Ankerpunkt. Wenn ich mal auf Heimatbesuch in Dresden war, gehörte er neben meiner Familie immer zu den Personen, die ich unbedingt sehen musste“. 2015 setzte Daniela ihrem Nomadenleben ein vorläufiges Ende und kehrte zurück nach Elbflorenz: „Ich hatte plötzlich wieder das Bedürfnis nach Wurzeln – und ich wollte, dass auch mein Kind konstante Bezugspersonen und eine feste Heimat hat“.

Über Cybersax fand sie die Wohngemeinschaft in der Neustadt. Drei Zimmer bewohnt Daniela mit Talu. Über die Jahre gab es viele Wechsel, Mitbewohner kamen und gingen, zwischenzeitlich wohnte auch Danielas damaliger Partner mit in der WG.

Als „Ur-Mitbewohnerin“ Claudia vor einem reichlichen Jahr auszog, übernahm René mit Tochter Rosa die zwei freigewordenen Zimmer. Der 42-jährige Bildende Künstler und Kunsttherapeut ist eines dieser Neustadt-Gesichter, das man gefühlt vom Sehen kennt. „Wahrscheinlich, weil ich so ein Hübscher bin“, frozzelt er augenzwinkernd. Tatsächlich stand der gelernte Modellbauer viele Jahre in der Schauburg hinterm Tresen, schmeißt heute regelmäßig im Thalia die Bar.

Mitbegründer des Alauntheaters

Wenn er nicht gerade Drinks serviert oder in seinem Atelier neue Kunstwerke kreiert, ist er auch im Theaterhaus Rudi zu sehen, aktuell im Stück „Ein Teil der Gans“. Als Mitbegründer des Alauntheaters bringt er regelmäßig eigene Stücke auf die Bühne.

Eigentlich, erzählt René, wollte er mal Comiczeichner und Illustrator werden, „daraus wurde dann aber nichts“. Keine Frage von fehlendem Talent, wie eine Zeichnung am Kühlschrank eindrucksvoll illustriert. Buchstäblich. Hier hat René kurz nach seinem Einzug nicht nur die Bewohner der WG, sondern gleich die des ganzen Hauses verewigt – verteilt auf die entsprechenden Etagen. „Das brauchte ich ganz unbedingt als Gedächtnisstütze, um all die neuen Namen auf die Reihe zu kriegen“, lacht er und verweist auf das gute Miteinander der Hausgemeinschaft, die sich im Sommer oft zum gemeinsamen Frühstück im Garten trifft.

Freundschaft veränderte sich nur in Nuancen

Plötzlich stehen Talu und Rosa in der Küche, wollen Tee und Kekse. Hier zeigt sich, dass bildhauerisches Talent auch in der Küche nicht schadet: René hat in den letzten Wochen fleißig Plätzchen gebacken. Es folgt eine angeregte Diskussion, welche davon gegessen werden können. „Die schönen kriegt ihr nicht, die sind in einer extra Dose, die will ich verschenken“, zeigt er sich gespielt unbarmherzig, rückt aber immerhin die „B-Ware“ raus. „Die schmecken eh viel besser“, wirft Daniela krümelnd ein. „Stimmt doch gar nicht!“, protestiert der Maître de Cuisine und hält mir die Dose unter die Nase – lecker! Die Kinder verziehen sich zum Spielen, das klappt gut, sagt Daniela: „Rosa ist elf, Talu wird acht – es ist schön, dass immer jemand zum Spielen da ist, gleichzeitig aber auch jeder seinen Freiraum hat“.

Die Freundschaft zu René hat sich seit dem Zusammenleben nur in Nuancen verändert, die sind eher logistischer Natur. „Wir sehen uns jetzt zwar viel öfter, reden aber seltener“, fasst Daniela zusammen. „Im Verhältnis!“, wirft René ein. „Früher haben wir uns halt monatelang nicht gesehen, dann aber stundenlang durchgequatscht. Heute verteilt sich das anders“.

“Große Bereicherung, auch mal eine andere Perspektive zu hören“

In die Erziehung, so stellen beide klar, quatschen sie sich hingegen nicht hinein. „Wir machen das jeweils so, wie wir das gut und richtig finden, respektieren das – trotzdem ist es eine große Bereicherung, auch mal eine andere Perspektive zu hören, wenn Unsicherheiten auftauchen. Davon profitieren wir beide sehr“, bringt Daniela die Vorteile einer Familien-WG auf den Punkt.

Mitbewohner Felix, der im Juli zur WG stieß, fügt sich ins WG-Leben gut ein, „ist aber auch sehr bei sich und macht gern mal die Tür zu, wenn er seine Ruhe braucht“. Wenn Felix die Trommel auspackt, gesellt sich häufig Talu mit ihrem Cello dazu und die beiden musizieren gemeinsam. Beim Frühstück und Abendessen, das Daniela, René und die Kinder oft zusammen einnehmen, klinkt er sich jedoch meistens aus. „Wir sind sowieso relativ selten alle gleichzeitig im selben Raum“, stellt Daniela verwundert fest: „Das ist schon manchmal witzig, wie sich das puzzelt“.

„WG geht zunehmend weg von Idee, nur Übergangslösung zu sein“

Dass eine Patchwork-WG mit Kindern ohne romantische Partnerschaft funktioniert, löst in ihrem Umfeld oft Erstaunen aus: „Diese Bilderbuchkonstellation aus Vater, Mutter und Kindern ist halt immer noch ‚das Ideal’. Unser Ding ist das aber gar nicht. Talu und ich sind durch unser vieles Reisen sehr offen dafür zu gehen, aber auch zu bleiben. Wenn jemand hier ist, dann schmeißen wir den nicht raus, weil es zum Beispiel Abendbrot gibt. Das wird schon für alle reichen“, lacht die Tänzerin, die gerade mitten in ihrem Masterstudium der Choreografie an der Palucca Hochschule für Tanz steckt.

„Echt, da fragen Leute?“, ist René erstaunt, „bei mir fragt höchstens mal meine Oma, ob das nicht komisch ist, weil wir ja mal ein Paar waren. Dabei ist das ja schon wirklich ewig lange her“. Er sieht das WG-Leben als „einfachen Weg, den sozialen Raum für mich und mein Kind zu erweitern. Ich glaube, das Wohnkonstrukt WG geht zunehmend weg von der Idee, nur eine Übergangslösung zu sein.“

Auch in der Wüste Sinai fehlte Dresden immer mal

Für Daniela als freischaffende Künstlerin biete die alte Heimat Dresden den idealen Boden für die gewollten Wurzeln: „Es hat eine gute Größe, ist nicht so clean und brav wie Freiburg und nicht so riesig wie Berlin. Ich mag das Familiäre, dass es so grün ist. Ein guter Ort, um das Leben als Künstlerin mit Kind schön zu gestalten“.

Ob das denn geht, alleinerziehend und ohne festen Job, das wird sie oft gefragt. „’Gerade so’, sage ich dann“, lacht Daniela, die mit ihrem Engagement für das Tanznetz Dresden und das Zentralwerk und ihrer Arbeit als Künstlerin, Tänzerin und Choreografin mehr als ausgelastet ist. Auch in der Wüste Sinai fehlte Dresden immer mal, das realisierte sie erst nach ihrer Rückkehr so richtig. Etwa, als ihr beim Vorbeifahren an der Freiberger Straße plötzlich unvermittelt der Geruch ihrer Kindheit in die Nase stieg, die sie als Leistungssportlerin im Turmspringen zu großen Teilen in der Schwimmhalle verbrachte.

Bildende Kunst zu wenig in Dresden abgebildet

„Ein bisschen gemein“, findet hingegen René meine Frage, was ihm an Dresden gefällt – „ich bin ja schon mein ganzes Leben hier“. Dresden, so lässt er sich schließlich doch noch zu einer Bewertung hinreißen, „hat viele Vorteile einer Großstadt und dabei wenige Nachteile einer Kleinstadt. Aber ich mache eine Stadt ohnehin weniger an den Steinen fest, aus denen sie gebaut ist, sondern viel mehr an den Menschen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe“ – da spricht eindeutig der Bildhauer aus ihm. Die Bildende Kunst hingegen sei hier noch zu wenig abgebildet, „auch zeitgenössische Kunst zeigt sich eher in Spitzen. Dresden beruft sich gern auf seine Wurzeln, ist aber oft träge wenn es darum geht, etwas Neues zu schaffen.“

Trotzdem möchte er seine Stadt nicht missen. Und auch Daniela scheint endlich angekommen – und lässt diese Erfahrung und die ihrer Reisen auch in ihre Abschlussarbeit einfließen, die im Juli im Pylon Lab Premiere feiert. „Unheim“ lautet der Arbeitstitel, unter dem sie Schlaglichter wirft auf die Fragen, wie und wo man lebt, wo Alleinsein aufhört und Einsamkeit anfängt, wann ein Zuhause ein geborgenes Zuhause ist und wann Wände nicht mehr Sicherheit sind, sondern Bedrohung. Wie sich Zuhause fühlt: in vier Wänden. Einer Stadt. Einem Land. Auf einem Kontinent. Auf der Welt.

Weihnachten hat die Familien-WG übrigens nicht zusammen gefeiert. Wie schon im letzten Jahr scheiterte diese Idee an profanen Dingen: den ganz klassischen, familiären Verpflichtungen der WG-Mitglieder.

Zu den Personen Daniela Lehmann wurde 1979 in Dresden geboren, war als Kind Leistungssportlerin der DDR im Turmspringen. Ihr Studium der Philosophie, Soziologie und Erziehungswissenschaften an der TU Dresden beendete sie nach der Zwischenprüfung zugunsten ihrer Herzensberufung Tanz. 2005 gewann sie „Das beste deutsche Tanzsolo“ beim Festival euroscene in Leipzig. 2006 bis 2015 lebte sie als freischaffende Tänzerin in Berlin und verbrachte mit ihrer Tochter Talu viele Monate im Jahr in in Dahab/ Ägypten, wo sie als Performerin und Tanzlehrerin arbeitete. Seit 2015 lebt sie mit Talu wieder in Dresden, macht aktuell ihren Master Choreografie an der Palucca Hochschule für Tanz. René Trinks wurde 1977 in Dresden geboren, machte zuerst eine Berufsausbildung zum Modellbauer und studierte dann Bildende Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Von 2008–2011 absolvierte er ein Meisterschülerstudium bei Martin Honert, 2012 schloss sich ein Studium Kunsttherapie an.

Von Kaddi Cutz