Parkplatz-Aus am Schillerplatz Dresden: Das sagt ein Gastronom

Sebastian Roelke ist stinksauer. Eigentlich wollte der Gastronom sein Restaurant Villa Marie am Blauen Wunder diese Woche wieder öffnen. Seit Tagen laufen in Blasewitz die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Doch nun können wir auch geschlossen bleiben. Jetzt ist sowieso alles sinnlos“, sagt Roelke.

Es sind ein paar wenige metallene Pfosten, die den Unternehmer zur Weißglut bringen. Die Stadt Dresden lässt die Poller seit Mittwoch aufstellen, um den Bereich unterhalb des Blauen Wunders abzusperren. Ab sofort kann unter der Elbbrücke nicht mehr geparkt werden – ein Schock für die Gastronomen am Schillerplatz.

Die neue Poller-Baustelle am Blauen Wunder. Quelle: Anja Schneider

„Wir sind fassungslos über das Vorgehen der Stadt“, sagt Roelke. Erst am späten Dienstagabend erfuhr er über die Presse von den Bauplänen – knapp zwölf Stunden später rückten die ersten Maschinen an. „Dass diese radikale Entscheidung getroffen wird, haben wir nicht für möglich gehalten“, meint der Gastro-Chef. „Nach siebenmonatiger Schließung in völliger Unklarheit stehen wir nun vor einem Öffnungsszenario, das schlimmer nicht sein kann. Und nicht zu vergessen: Es geht hier nicht nur um unser Unternehmen, sondern auch um alle anderen Kollegen und Gewerbetreibenden am Schillerplatz.“

Roelke: Einschätzung der Stadt falsch

Die Stadt begründet ihre Poller-Offensive zum einen damit, dass das abgesperrte Areal eine Unfallhäufungsstelle sei: Autofahrer, die auf der gepflasterten Fläche ihr Fahrzeug abstellen wollten, mussten den Elberadweg überqueren. Dieser ist mitunter stark frequentiert, was für gefährliche Situationen sorgte. Zwischen 2018 und 2020 registrierte die Polizei an dieser Stelle sieben Unfälle mit Personenschaden. Immer waren Radfahrer beteiligt, viermal auch Autofahrer. Das alles sei jedoch nicht ausreichend, um von einem Unfallschwerpunkt zu sprechen, findet Roelke: „Ich verbringe 330 Tage im Jahr in der Villa Marie. Die Einschätzung der Stadt zur hiesigen Verkehrslage könnte der Wahrheit nicht ferner sein.“

Des Weiteren verteidigt die Stadt ihr Bauvorhaben mit dem Naturschutz: Die bisherige Parkfläche liegt im Landschaftsschutzgebiet, wo Parken grundsätzlich verboten ist. Doch auch dieses Argument lässt Roelke nicht gelten: „Die Fläche ist seit 1893 gepflastert und versiegelt. Gerade deswegen hat das Rathaus die Nutzung als Parkplatz bislang geduldet. Das Areal wurde jahrzehntelang nicht als schutzbedürftig angesehen – warum sollte das nun auf einmal anders sein?“

Zankapfel der Kommunalpolitik

Das Dilemma um die Stellflächen ist indessen nicht neu: Seit Jahren schon ist der Parkplatz Zankapfel der Kommunalpolitik. Im Januar hat Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) dann angekündigt, die Zufahrt zu versperren. Eine Online-Petition zum Erhalt der Parkfläche blieb erfolglos. Auch ein CDU-Antrag, mit dem das Parken unterhalb des Blauen Wunders geduldet werden sollte, war nicht mehrheitsfähig.

Allerdings bleibt die Frage offen, warum sich die Stadt gerade jetzt um eine schnelle Lösung für das Parkproblem bemüht hat – schließlich wird der Aufbau der Pfosten noch in dieser Woche beendet. Roelke wittert einen Zusammenhang zu den Corona-Lockerungen: „Vor der Wiedereröffnung der Gastronomien mussten noch ganz schnell Fakten geschaffen werden. Dabei war der Parkplatz auch schon in den letzten Monaten immer gut gefüllt. Und das, obwohl die Restaurants geschlossen waren und kein Wochenmarkt stattfand. Der Parkplatz wurde und wird gebraucht, nicht nur von uns Gastronomen.“

Durch die neue Pollerlinie stehen die Mitarbeiter der Villa Marie, des Schillergartens und weiterer ansässiger Betriebe vor unklaren Perspektiven. Auch den Wochenmarkt wird der Entscheid unweigerlich treffen. Roelke schätzt, dass insgesamt mindestens 20 Unternehmen von der Parkplatzschließung betroffen sind. Der Restaurantbetreiber rechnet mit finanziellen Einbußen in Höhe von 30 Prozent. „Das lässt an der gesamten Wirtschaftlichkeit unserer Gastronomie zweifeln“, sagt er.

Ein Schlag ins Gesicht

Inbesondere wird um die überregionale Klientel zu fürchten sein, die bis dato vorwiegend mit dem Auto angereist ist. „Es gibt keine realistischen Ausweichmöglichkeiten zum Parken. Die Stellplätze in der Schillergalerie sind oft belegt, auch die Seitenstraßen sind dicht. Wenn klar wird, dass hier nicht geparkt werden kann, gehen unsere Gäste eben woanders hin – und wir sind raus aus dem Spiel. So wird ein ganzer Stadtteilkiez zerstört“, schimpft Roelke.

Dass die Sperrung über die Köpfe der Betroffenen hinweg beschlossen wurde, ist ein Schlag ins Gesicht für die ansässigen Betriebe. „Es hätte hunderte Möglichkeiten gegeben, das Problem gemeinsam anzugehen“, sagt Roelke. „Man hätte den Radweg verlegen, die Parkfläche verkleinern können. Aber nein. Hier wird ein Exempel statuiert, und wir Gastronomen sind das Bauernopfer der grünen Stadtpolitik.“

Zwar scheinen die Würfel bereits endgültig gefallen, doch tatenlos will Roelke nicht bleiben: Er prüft rechtliche Schritte, zudem hat der Gastronom einen emotionalen Brief an den Oberbürgermeister und die Stadtratsfraktionen gesandt. Darin heißt es etwa: „Wie soll man Politik ernst nehmen, wenn fernab jeglicher Bürgernähe und realen Lebensumständen parteipolitische Entscheidungen getroffen werden?“

Der Schillergarten bewirtet trotz aller Widrigkeiten seit Mittwoch wieder, und auch die Villa Marie wird ab Freitag ihre Außenbereiche öffnen. „Bis dahin müssen wir uns überlegen, wir wir unser Geschäft weiter führen sollen“, sagt Roelke. Am Blauen Wunder laufen die Vorbereitungen also weiter. Es wird bereits die zweite Wiedereröffnung mit Abstandsregeln sein. Doch die erste ohne Parkplatz.

