Parkour-Anlage in Dresden-Striesen geplant

Der Stadtbezirksbeirat Blasewitz will für Freunde von Parkour-Hindernisläufen und Calisthenics-Sport eine Parkouranlage an der Haenel-Clauß-Straße in Striesen einrichten lassen. Damit das Projekt vorankommt, überweist der Beirat nun 25.000 Euro aus der Stadtbezirks-Kasse an das städtische Grünflächen-Amt, damit die Fachleute dort die Anlage zunächst projektieren und durchplanen.

Weg über Tonnen und Zäune

Die Hindernisanlage ist für Familien gedacht, vor allem aber für zwei urbane Sportarten, die gerade in Großstädten viele Anhänger gefunden haben: Bei „ Parkour“-Wettbewerben versuchen die Teilnehmer, eine bestimmte Strecke in der Stadt möglichst geradlinig zu überwinden, egal, ob da Mülltonnen, Mauern, Haltestellen-Dächer oder andere Objekte im Weg sind.

Calisthenics wiederum beruft sich auf das Kriegertraining im antiken Sparta. Dabei handelt es sich – vereinfacht gesagt – um Kraftsport ohne spezielle Geräte. Der menschliche Körper selbst sowie Gerüste und anderes städtisches „Mobiliar“ dienen hier als Übungsgeräte. Weil all dies aber Konflikte mit Anwohnern, spielenden Kindern und übellaunigen Polizisten provozieren kann, richten mehr und mehr Kommunen eigene Plätze für solche urbanen Freizeitaktivitäten ein.

Einstimmiges Votum des Stadtbezirksbeirates

„Das sind zwar eher spezielle Sportarten, aber es gibt im Stadtbezirk schon seit langer Zeit großes Interesse daran“, erklärt Stadtbezirks-Amtsleiter Christian Barth. Auch ein kürzlich gegründeter Dresdner Parkour-Sportverein zeige großes Interesse. Inzwischen habe das Stadtplanungsamt eine sanierungsbedürftige und bisher wenig genutzte Asphaltfläche neben einem Spielplatz an der Ecke von Haenel-Clauß- Straße und Hepkestraße ausfindig gemacht, die sich gut für eine Parkour-Anlage eigne.

Mit seinem einstimmigen Votum für einen Planungszuschuss hat der Stadtbezirks-Beirat nun den ersten Schritt dahin getan. Die Planer sollen auch ermitteln, wie viel Geld der Bau der Anlage kosten würde – vermutlich einen sechsstelligen Betrag. Mittel dafür sind zwar bisher nicht im städtischen Haushalt eingeplant. „Aber wenn wir konkrete Planunterlagen haben, die wir nur noch aus der Schublade ziehen müssen, hat so ein Projekt bessere Chancen, wenn beispielsweise Fördergelder oder Haushaltsmittel zu vergeben sind“, schätzte Christian Barth ein. Wenn eine Finanzierungslücke bleibe, könne womöglich der Beirat noch einmal in die Blasewitzer Stadtbezirks-Schatulle greifen.

