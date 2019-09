Dresden

Was wäre, wenn am Fahrbahnrand keine Autos parken würden? An verschiedenen Plätzen in Dresden haben Vereine und Initiativen dieses Szenario am gestrigen Freitag durchgespielt. So auch an der Clara-Zetkin-Straße in Löbtau. Hier wurden die Parkflächen vor der Hoffnungskirche für Autos gesperrt. Stattdessen gab es zahlreiche Sitzmöglichkeiten zum gemeinsamen Picknicken und ins Gespräch kommen.

Außerdem stellte sich der Löbtauer Verein Löbtop e.V. vor, es konnte gekickert werden und Stoffbeutel zum Bedrucken standen bereit. Auch der Dresdner Fahrradclub ADFC beteiligte sich an der Aktion und machte darauf aufmerksam, wie viel Fläche dem Radverkehr durch Parklücken verloren gehen. „In deutschen Großstädten wird der knappe öffentliche Raum oft an Autos ’verschenkt’, wo sie im Schnitt 23 Stunden am Tag parken“, begründet ADFC-Aktiver Matthias Lieber die Teilnahme zum Parking Day. Gerade in Löbtau sei es völlig normal, dass überall Autos parken, obwohl laut des Fahrradclubs hier nur rund die Hälfte der Haushalte ein Auto besitzen. „Wir wollen vor allem diejenigen erreichen, die an der Schwelle stehen auf ihr eigenes Auto zu verzichten“, sagt Lieber.

Von lml