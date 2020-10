Dresden

Zugemauert von außen, verdeckt durch eine Trockenbauwand von innen – so haben sieben große Bleiglasfenster im Blauen Salon des Parkhotels mehr als 30 Jahre unsichtbar überdauert. Nun erblicken sie wieder das Licht der Welt. Vor rund zwei Wochen hat Parkhotel-Besitzer Jens Hewald begonnen, die Trockenbauwand abreißen zu lassen – die Fenster und Glasbilder sind wieder da.

„Sie sollen der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden“, sagte Hewald am Donnerstag bei der Präsentation der lange verborgenen Schätze. Moderne Lichttechnik macht’s möglich. „Abreißen können wir die Außenwand nicht“, erklärte Hewald. Aber die Fenster sollen so hinterleuchtet werden, dass sowohl Tageslicht wie auch Abend- oder Morgenlicht simuliert werden können. An zwei Fenstern in der Mitte war künstliches Tageslicht am Donnerstag schon mal zu sehen.

Besitzer: „So etwas Schönes hatten wir nicht erwartet.“

Möglich ist die Sanierung zurzeit, weil wegen Corona keine Veranstaltungen stattfinden können. Der Blaue Salon soll aber wieder als Party-Club genutzt werden. Und wenn die Fenster dann fertig sind, „auch für andere Festivitäten, um die Schönheit der Glasbilder zu zeigen“. Denn Hewald ist beeindruckt von dem Fund: „So etwas Schönes hatten wir nicht erwartet.“

Möglicherweise handelt es sich bei den Fenstern um eine Arbeit des Malers und Glaskünstlers Josef Goller, der von 1906 bis 1928 Lehrer, ab 1909 Professor für Glasmalerei an der damaligen Kunstgewerbeschule am Güntzplatz war und der Fenster unter anderem auch für das Dresdner Rathaus, die Neugestaltung der Semperoper 1912, den Zoo, im Standesamt Blasewitz, einer Reihe von Kirchen und Arbeiten in Villen auf dem Weißen Hirsch und die Glasfenster mit Tierkreiszeichen für die Loschwitzer Schillerschule ablieferte. „Das ist aber derzeit nur eine Vermutung“, betonte Michael Böttger, Historiker und Mitglied im Verschönerungsverein Weißer Hirsch, der sich mit der Geschichte der Fenster beschäftigt.

Sie wurden 1988 absichtlich verdeckt, als die HO Handelsorganisation eine Umgestaltung des Blauen Salons vornahm – der Grund war schon damals, die Fenster für die Zukunft zu erhalten. Frank Kühne von der Kunsthandlung Kühne ordnet die Fenster und Bilder der Zeit von Belle Epoque und Art Deco zu. Die Bilder zeigen im zentralen Fenster einen weißen Hirsch, in den anderen Bildern Bauwerke aus der Gegend, zum Beispiel den Zwinger und das Schloss Moritzburg.

Mit der Sanierung und Sicherung der Fenster soll auch der ganze Blaue Salon saniert werden. Er werde, kündigte Jens Hewald an, wieder ein Eichenparkett bekommen, auch die Decke sei in keinem vorzeigbaren Zustand. Sie ist jetzt grün – im Unterschied zu den blauen Wänden. Frank Kühne vermutet, dass für die Farbe Azuritblau verwendet wurde, das sich infolge von Umwelteinflüssen mit der Zeit in Malachit, also grün verwandelt. Auch die ursprünglichen Lampen – Kühne: „Stromfresser mit Wolframfaden, aber ein feines, warmes, bezauberndes Licht“ – sind heute noch erhältlich und könnten wieder eingebaut werden.

Hewald hofft, dass die Sanierung des Blauen Salons noch in diesem Jahr beendet werden kann und es möglicherweise auch Fördermittel gibt. Der Denkmalschutz ist einbezogen. Wobei die historische Aufarbeitung durchaus Fragen aufwirft. Der Raum war 1914 eine Art VIP-Lounge, der Empfangsraum für die Hotelgäste, wurde mehrfach umgestaltet. Steffen Ludwig, der lange Jahre im Parkhotel und von 1985 bis 1990 als Barkeeper dort arbeitete, erinnert sich noch, wie er in der Zeit aussah, mit geschliffenen Spiegeltüren. „Wie also“, fragt Hewald, „ soll der Salon wieder aussehen – wie vor 30, 60 oder 100 Jahren?“

Einnahmen hat Jens Hewald mit seinen Sälen derzeit nicht – die Corona-Beschränkungen. Die Sanierung sieht er deshalb als „Investition in die Zukunft“. Er wolle die Schönheit der Historie wieder sichtbar machen. „Und wir hoffen, dass irgendwann das Geld wieder reinkommt, das wir hier reinstecken.“

