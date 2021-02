Parkgebühren in Dresden rauf? „Nein, runter!“, sagt eine Fraktion

Dresden

Wie deutlich werden die Parkgebühren in Dresden steigen? Ein interfraktioneller Änderungsantrag der fünf Fraktionen, die den Haushalt beschlossen haben, geht von kräftigen Steigerungen aus: Der Preis für das Tagesticket soll sich verdoppeln – 12 Euro in der Innenstadt und 6 Euro in der Zone 2. Der Stundentarif steigt von 1,50 Euro in der Innenstadt auf 2,40 Euro und von 50 Cent auf 1,50 Euro in der Zone 2. Zusätzlich gibt es noch eine Zone 3 mit 5 Euro für das Tagesticket und 1,20 Euro für die Stunde.

Am 4. März könnte der Stadtrat die Erhöhung beschließen. Ab Mai würden die neuen Tarife dann Schritt für Schritt fällig – die Stadt muss die Automaten umprogrammieren. Die kleinste Stadtratsfraktion hat nun einen eigenen Änderungsantrag eingebracht, der von einer Reduzierung der Parkgebühren ausgeht. Die Freien Wähler wollen nur werktags von 8 bis 18 Uhr Parkgebühren kassieren. An Sonnabenden sowie Sonn- und Feiertagen soll das Parken auf städtischen Parkplätzen kostenlos sein.

Das Stadtgebiet wird in zwei Tarifzonen aufgeteilt. In der Zone 1 werden 50 Cent für 20 Minuten und 6 Euro für das Tagesticket fällig, in der Zone 2 dagegen 50 Cent für die Stunde und 3 Euro für das Tagesticket. „Wir wollen einfache und klar verständliche Regelungen und so einen Beitrag zum Bürokratieabbau leisten“, erklärte Fraktionsvorsitzender Jens Genschmar.

Verzicht auf Parkgebühren in den Abendstunden

Eine Anhebung der Parkgebühren wäre angesichts der dramatischen Situation der Händler, Gastronomen und Gewerbetreibenden in der Innenstadt das völlig falsche Signal. „Zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels, der Gastronomie und der anderen Gewerbebetriebe ist daher ein Verzicht auf Parkgebühren an den Wochenenden und in den Abendstunden eine sinnvolle Unterstützung durch die Stadt Dresden“, so der Fraktionsvorsitzende.

Tarife sollen bis zum 31. März 2022 gelten

Diese Parkgebührenverordnung soll zunächst bis zum 31. März 2022 gelten. Dann würden mehr Fakten darüber vorliegen, wie die Innenstadt die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verkraftet hat. Dann wäre es eher möglich, eine Erhöhung der Parkgebühren ins Auge zu fassen, erklärte Genschmar.

FDP will Parkgebührenerhöhung nicht mittragen

Holger Zastrow, Vorsitzender der FDP-Fraktion, die den Haushalt mit beschlossen hat, erklärte: „Wir werden eine Erhöhung der Parkgebühren im Lockdown nicht mittragen. Es gibt keinen sachlichen Grund, am 4. März über die Erhöhung zu entscheiden.“ Die FDP lehne den Kompromissvorschlag zur Erhöhung entschieden ab. „Das ist die völlig falsche Weichenstellung.“

Von Thomas Baumann-Hartwig