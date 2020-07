Dresden

Der Verkehrsverbund Oberelbe erhöht zum 1. August die Ticketpreise. Eine Stunde ÖPNV in der Tarifzone Dresden kostet dann 2,50 Euro. Eine Stunde Parken in bester Innenstadtlage kostet dagegen 1,50 Euro. Die Parkgebühren sind seit 2006 stabil, während die Preise für Bus und Bahn in schöner Regelmäßigkeit steigen.

Im Jahr 2006 hieß der Baubürgermeister noch Herbert Feßenmayr ( CDU). Sein Nachfolger war der Christdemokrat Jörn Marx – beide waren Garanten für Preisstabilität. Aber 2015 folgte der Grüne Raoul Schmidt-Lamontain ins Amt des Baubürgermeisters und die Autofahrer mussten fürchten, dass die Preisstabilität kein zehntes Jubiläum erlebt. Grüne wollen das Autofahren immer verteuern, heißt es ja landläufig.

Mehr Parkgebühren – letzte Amtshandlung Schmidt-Lamontains

Schmidt-Lamontain ist da eine Ausnahme. Auch er hat eine Erhöhung der Parkgebühren nicht hinbekommen. Am 1. Oktober wechselt der Grüne als Klimaschutzbürgermeister nach Heidelberg. Bis dahin bleiben die Gebühren auf jeden Fall stabil. Auch wenn die Stadtverwaltung jetzt ankündigt: „Wenn Herr Schmidt-Lamontain im August in den Dienst zurückkehrt, wird er die Vorlage zur Erhöhung der Parkgebühren in die Dienstberatung des Oberbürgermeisters einbringen.“

Beschluss nicht vor Ende des Jahres

Sollte OB Dirk Hilbert ( FDP) den Daumen heben, dann geht die Vorlage in die Gremien des Stadtrats. In den Ausschüssen dürfte die Debatte mehrere Monate dauern, so dass mit einem Beschluss vor Ende des Jahres nicht zu rechnen ist. Sehr zum Verdruss von Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD), der regelmäßig fordert, die Stadt solle ihre Einnahmepotenziale ausschöpfen.

Im Februar – es war die Zeit vor Corona – waren erste Eckpfeiler der geplanten Gebührenerhöhung bekannt geworden. Die hatten es in sich: In der Zone 1 sollte sich der Stundenpreis von 1,50 Euro auf 3 Euro verdoppeln. In der Zone 2 war eine Vervierfachung von 50 Cent auf zwei Euro geplant. In bewirtschafteten Parkraumzonen sollte sich der Preis von 50 Cent auf 1,50 Euro verdreifachen.

Empörung im Stadtrat über Kostenvorschlag

Besonders umstritten: Schmidt-Lamontain wollte die Tagestickets in der Zone 1 abschaffen. Das hätte – bei kostenfreiem Parken von 20 bis 8 Uhr – einen Tageshöchstsatz von 36 Euro bedeutet. In der Zone 2 sollte es das Tagesticket noch geben, aber acht statt drei Euro kosten.

Nachdem die Pläne bekannt geworden waren, überboten sich die Parteien im Stadtrat in ihrer Empörung. „Wucherpreise“ ( Die Linke), „Raubritter-Mentalität“ ( AfD), „ Amoklauf des grünen Baubürgermeisters (Freie Wähler) oder „Feldzug gegen alle auf das Auto angewiesene Bürger“ ( FDP) hieß es da. Dann kam Corona und die Dresdner konnten erst mal kostenlos parken.

Bald geht Schmidt-Lamontain. Er soll die Ursprungsvorlage nicht verändert haben, heißt es aus Rathauskreisen. Den geballten Zorn der Autofahrer muss der Grüne nicht mehr lange aushalten.

