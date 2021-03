Parkgebühren in Dresden: So sieht der Kompromiss aus

Dresden

Die Parkgebühren sollen in der Dresdner Innenstadt bis November stabil bleiben. Auf diesen Kompromiss hat sich am Mittwochabend der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau mehrheitlich geeinigt. Das Moratorium soll nur für die Parkzone 1 in der Altstadt gelten. In der Äußeren Neustadt sowie in den Parkzonen 2 und 3 sollen die Parkgebühren ab sofort erhöht werden. Der Stadtrat entscheidet am Abend über die neue Parkgebührenverordnung.

Chance für Handel und Gastronomie in der Innenstadt

„Mit der Aussetzung der Erhöhung wollen wir dem Handel und der Gastronomie die Chance geben, wieder auf die Beine zu kommen“, erklärte CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm. „Ich hätte mir eine Aussetzung bis zum Jahresende gewünscht, aber das konnten wir nicht durchsetzen.“ Grüne, Christdemokraten, Linke und die SPD hatten sich im Vorfeld auf ein Paket zu den Parkgebühren geeinigt, das nun durch das Moratorium für die Innenstadt ergänzt wurde.

FDP, Freie Wähler und AfD sind gegen die Erhöhung der Parkgebühren – in unterschiedlicher Ausprägung. Während die Liberalen eine moderate Erhöhung nach dem Ende der Coronakrise mittragen wollen, fordert die AfD einen Verzicht auf eine Erhöhung. Die Freien Wähler wollen bis Ende März 2022 das Parken am Wochenende kostenlos machen.

Ermäßigungen für Carsharing und Elektrofahrzeuge

Der Kompromissvorschlag der vier Fraktionen sieht Erleichterungen bei den Gebühren für Pflegedienste, Hebammen und Handwerker vor. Auch für Elektrofahrzeuge und Autos von Carsharing-Anbietern soll es Ermäßigungen geben. In der Äußeren Neustadt wird das Parken künftig 2,40 Euro pro Stunde kosten und 12 Euro am Tag. In der Zone 2 sind 1,50 Euro pro Stunde und 6 Euro für das Tagesticket vorgesehen und in der Zone 3 soll die Stunde 1,20 Euro kosten und der ganze Tag 5 Euro.

Der Stadtrat tagt ab 16 Uhr in der Messe. Es ist eine längere Debatte zu erwarten.

Von Thomas Baumann-Hartwig