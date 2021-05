Parken am Blauen Wunder in Dresden nicht mehr möglich

Dresden

Und plötzlich geht alles ganz schnell: Das Parken am Schillerplatz unterhalb des Blauen Wunders wird künftig nicht mehr möglich sein. Die Stadt Dresden stellt schon ab heute mehrere Poller an der markanten Elbbrücke auf. Die Baumaßnahme im Bereich Schillerplatz/Fährgässchen/Elberadweg wird zwei bis drei Tage in Anspruch nehmen.

Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Als Grund für die Sperrung gibt die Stadt an, dass die Überfahrt des Elberadweges zur Fläche unterhalb des Schillergartens eine Unfallhäufungsstelle sei: Vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2020 registrierte die Polizei sieben Unfälle mit Personenschaden. An allen Unfällen waren Radfahrer beteiligt, wobei sich vier Zusammenstöße zwischen Radlern und Autofahrern ereigneten. „Mit dem Aufstellen der Poller stellt das Straßen- und Tiefbauamt einen rechtmäßigen Zustand her. Die unfallträchtige Überfahrt zu der als Parkplatz genutzten Fläche wird unterbunden und die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer verbessert“, sagt Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne).

Auch die Landesdirektion Sachsen hatte die Stadt Dresden wiederholt dazu aufgefordert, die Zufahrt am Blauen Wunder zu blockieren. Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet „Dresdner Elbwiesen und Elbarme“. Das Parken ist dort eigentlich verboten, doch viele Pkw-Besitzer hielten sich bislang nicht daran. Die neuen Poller sollen dies nun verhindern und das Gebiet schützen.

Unterdessen regt sich Protest gegen die Poller-Entscheidung der Stadt: In einer Online-Petition wird die Stadt aufgefordert, die Absperrung zu unterlassen und stattdessen einen bewirtschafteten Parkplatz einzurichten. Fast 2000 Personen haben die Petition bislang unterschrieben.

Von DNN