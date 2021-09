Dresden

Ab November wird das Gebiet rund um den Schillerplatz zur bewirtschafteten Parkzone. Heißt: Anwohner können in bestimmten Bereichen mit Parkausweis kostenfrei parken. Die Ausweise sollen ab Oktober ausgegeben werden. Besucher des Viertels zahlen ab November 1,20 Euro pro Stunde oder fünf Euro am Tag. Das kündigte Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag an.

181 Interessenten bei der Bürgerbeteiligung

Der Parkraumbewirtschaftung waren umfangreiche Untersuchungen und eine Bürgerbeteiligung vorausgegangen. In dem 900 mal 700 Meter großen Gebiet gibt es 1300 Wohnungen und 1200 Bewohnerparkplätze. Insgesamt stehen 2450 Stellflächen zur Verfügung, davon 630 im öffentlichen Verkehrsraum. 181 Interessenten kommentierten bei der Bürgerbeteiligung die Pläne der Verwaltung, berichtet Kühn. 80 Prozent stimmten der Parkraumbewirtschaftung zu, nur 19 Prozent lehnten das Konzept ab.

Das Parken am Schillerplatz ist spätestens dann zum Dauerthema geworden, als Kühn im Mai mit Pollern die Zufahrt zum illegalen Parkplatz unterhalb des Blauen Wunders versperren ließ. Im Stadtrat fand sich keine Mehrheit für das Entfernen der Poller. Dafür verdonnerten die Räte den Baubürgermeister zu einem Runden Tisch zur Parkplatzsituation am Blauen Wunder.

Ausreichend Parkplätze in dem Gebiet

Kühn hat seine Hausaufgaben erledigt, zwei Mal hat das Gremium schon getagt und durchaus Greifbares in Angriff genommen. Eines, stellte der Baubürgermeister klar, wird es nicht geben: Eine Rückkehr zu den alten Zuständen. „Es gibt ausreichend Parkplätze in dem Gebiet, wir können die Fläche unter dem Blauen Wunder aus rechtlichen Gründen nicht aus dem Landschaftsschutzgebiet ausgliedern.“ Die ebenerdigen, legalen Stellflächen im unmittelbaren Umfeld des Schillerplatzes seien zu 64 bis 95 Prozent ausgelastet, hat die Verwaltung aktuell gezählt.

Tiefgarage wird besser ausgeschildert

Es fehle an der Feinjustierung: So würden nur Ortskundige den Weg zur Tiefgarage Schillergalerie finden. Das soll sich ändern, schon im Oktober sollen Hinweisschilder für eine bessere Sichtbarkeit sorgen. Die Tiefgarage ist im Durchschnitt zu 50 bis 60 Prozent ausgelastet. „Wir wollen den Kontakt zwischen Händlern und Gastronomen am Schillerplatz und dem Betreiber der Tiefgarage herstellen. Vielleicht lassen sich attraktive Tarifmodelle für die Kunden finden“, sagt der Baubürgermeister. 1,80 Euro kostet die Stunde und 10 Euro das Tagesticket.

Vernünftige Fahrradabstellmöglichkeiten geplant

Um Sichtbarkeit gehe es auch für das Restaurant Villa Marie, sagt Kühn. Der Elberadweg sei eine der viel befahrensten und von Fußgängern oft genutzten Strecken Dresdens, ein Hinweis auf das Lokal finde sich aber nicht. „Hier können wir uns vorstellen, ein Schild aufzustellen.“ Genau wie vernünftige Fahrradabstellmöglichkeiten im Umfeld der Gaststätte zu installieren, damit Radfahrer ihre teilweise teuren Drahtesel sicher abstellen können. Es gebe sogar Überlegungen, die Poller am Schillergarten als Fahrradbügel zu gestalten, berichtet Stephan Kühn.

Der Runde Tisch suche nach Lösungen für die Fahrzeuge der Händler des Wochenmarktes, unter anderem sei eine Freifläche an der Tolkewitzer Straße ins Blickfeld geraten. Apropos Wochenmarkt: Nach Erhebungen des Betreibers Marktgilde kommen nicht einmal die Hälfte der Besucher mit dem Auto. Das auf Betreiben des Runden Tischs eingeführte kostenlose Kurzzeitparken an der Straße zum Schillergarten wird ab November vom kostenpflichtigen Parken abgelöst.

Die nächste bewirtschaftete Parkraumzone soll das Gebiet rund um das Universitätsklinikum werden. Hier hat die Verwaltung die geplante Bürgerbeteiligung wegen der Corona-Pandemie erst einmal verschoben. „Da gab es wirklich andere Probleme als die Frage einer Parkraumbewirtschaftung“, weiß der Baubürgermeister.

Von Thomas Baumann-Hartwig