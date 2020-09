Dresden

Es muss schon viel zusammenkommen, wenn sich der Vorstand des Fördervereins „Dresdner Parkeisenbahn“ öffentlich äußert. Jetzt erheben die Vertreter der Ehrenamtlichen schwere Vorwürfe gegen die Geschäftsleitung des Staatsbetriebs Schlösser, Burgen und Gärten (SBG). Diese hatte Anfang der Woche mitgeteilt, dass ein geringfügig beschäftigter Mitarbeiter suspendiert worden sei. Der Mann habe sich auffällig gegenüber minderjährigen Parkeisenbahnern verhalten. Ihm sei jeglicher Kontakt mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Betriebs der Parkeisenbahn untersagt worden.

Vorstand: „Handlungsleitfäden wurden nicht beachtet“

Die Entscheidung sei in Absprache mit den beratenden Fachkräften der AWO getroffen worden. „Null-Toleranz-Politik beim Kinderschutzkonzept der Parkeisenbahn Dresden verhindert Kindeswohlgefährdung“ hieß es in der Erklärung des Schlösserbetriebs und: „ Kinderschutzkonzept funktioniert“. Genau diese Aussage bestreitet der Vorstand in seiner Erklärung: „Im aktuellen Fall müssen wir feststellen, dass die SBG die im Kinderschutzkonzept vereinbarten Handlungsleitfäden nicht beachtet hat.“

Im vorliegenden Fall, so der Vorstand, hätten die von der erst neu bei der Parkeisenbahn tätigen Sozialpädagogin zusammengetragenen Beobachtungen direkt zur Kündigung des Mitarbeiters und Vereinsmitglieds seitens der SBG geführt. „Die Beteiligten wurden aber nur unzureichend befragt“, erklärte der Vorstand. Der betroffene Mitarbeiter sei nicht angehört, das Beschwerdeteam nicht einberufen worden.

Vorstand plant keine Sanktionen gegen Vereinsmitglied

Der Vereinsvorstand, heißt es weiter, sei erst am Montag eine Stunde vor der erstmaligen Information an den Beschuldigten über den Sachverhalt und die Entscheidung informiert worden. Die Geschäftsleitung der SBG habe die Entscheidung, den Mitarbeiter zu entlassen, bereits am 2. September getroffen. „Der Förderverein lehnt das Zustandekommen der Entscheidung wegen des groben Verstoßes gegen das Kinderschutzkonzept ab und distanziert sich hiermit deutlich von der getroffenen Entscheidung.“ Aufgrund der vorliegenden Informationen seien seitens des Vorstandes keine Sanktionen gegen das Vereinsmitglied geplant.

„Eines der größten Angebote für Kinder und Jugendliche ist in Gefahr“

Der Vorstand beobachte die aktuellen Abläufe mit großer Sorge für die weitere Zukunft des Hobbys „ Parkeisenbahn“ für Kinder und Jugendliche. „Eines der größten Angebote für Kinder und Jugendliche in der Landeshauptstadt Dresden ist durch die unprofessionelle Entscheidung in großer Gefahr.“

SBG-Sprecher Uli Kretzschmar erklärte auf Anfrage: „Zu den Vorwürfen unseres Kooperationspartners Förderverein Dresdner Parkeisenbahn e.V. können wir uns zur Zeit nicht äußern. Dies kann erst nach einem gemeinsamen Gespräch mit dem Förderverein und der AWO geschehen. SBG hat den Vorstand des Fördervereins bereits am Mittwoch darüber informiert, dass wir ein solches gemeinsames Gespräch planen. Einen öffentlichen Disput werden wir nicht führen.“

„Keine willkürliche Einzelentscheidung“

Die Aussage, der Mitarbeiter sei nicht angehört worden, entspreche nicht den Tatsachen. „Es gibt ein Protokoll über ein ausführliches Gespräch mit dem Betroffenen.“ Es handele sich bei der Suspendierung nicht um eine willkürliche Einzelentscheidung der SBG oder des Geschäftsführers Christian Striefler. „Die AWO und eine AWO-Kinderschutzfachkraft tragen diese Entscheidung ebenfalls mit.“

Kinderschutzkonzept nach Missbrauchsfall erarbeitet

Der SGB kündigte an, die künftige Zusammenarbeit mit dem Förderverein, der die Kinder- und Jugendarbeit bei der Parkeisenbahn koordiniert, grundsätzlich zu überprüfen. Beide – SGB und Förderverein – haben beim Thema Kinder- und Jugendschutz eine leidvolle Vergangenheit. 2016 war bekannt geworden, dass ein Bahnhofsleiter ein junges Vereinsmitglied mehrere Jahre sexuell missbraucht haben soll. Das Krisenmanagement von SGB und Verein war in die Kritik geraten, es wurde von „Vertuschung“ gesprochen.

Als Folge ließ der SGB ein Kinderschutzkonzept erarbeiten, das seit 2019 vorliegt. Darin sind klare Regeln und Vorschriften zum Umgang von Erwachsenen mit Kindern und Jugendlichen definiert. Bereits 2017 wurde eine Beschwerdestelle geschaffen, zwei unabhängige Sozialpädagogen schauen den erwachsenen Parkeisenbahnern auf die Finger.

Von Thomas Baumann-Hartwig