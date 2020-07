Dresden

Die Grünanlage vor dem Justizzentrum am Sachsenplatz wird den Namen „ Marwa El Sherbiny“ tragen. Das hat der Stadtrat am Freitagabend mit 38 Stimmen bei 14 Gegenstimmen und 14 Enthaltungen beschlossen. Die Ägypterin Marwa El Sherbiny ist am 1. Juli 2009 in einem Verhandlungssaal des Landgerichts Dresden einem rassistischen Mord zum Opfer gefallen.

Sichtbares Zeichen der Unterstützung und Solidarität

Youmna Foud Anwar Abdelaziz, stellvertretende Vorsitzende des Integrations- und Ausländerbeirats, erklärte, auch sie persönlich sei von Rassismus betroffen. „Rechte, rassistische und antisemitische Gewalt tötet.“ Die Dresdner Stadtgesellschaft brauche einen Ort, der an Marwa El Sherbiny erinnert, so die junge Frau, die den Stadtrat aufforderte, ein sichtbares Zeichen der Unterstützung und Solidarität für Dresdner mit Migrationshintergrund zu setzen.

Auf traurigen Teil der Geschichte hinweisen

Margot Gaitzsch ( Die Linke) und Tina Siebeneicher (Grüne) erklärten, der Antrag sei mit den Angehörigen von Marwa El Sherbiny abgesprochen worden. Die Grünfläche biete sich an, so Gaitzsch, da diese noch keinen Namen trage und einen direkten Bezug zum Ort des Modes habe. „In dieser Stadt darf nicht nur Schönes gezeigt werden“, sagte Richard Kaniewski ( SPD). „Dieser Park bietet die Möglichkeit, auch auf einen traurigen Teil der Geschichte hinzuweisen.“ Auch Holger Hase ( FDP) erklärte Zustimmung zur Benennung des Parks.

Von Thomas Baumann-Hartwig