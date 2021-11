„Wir wohnen in der Nähe und schauen immer mal vorbei, was es so Neues gibt“, sagt Franz Grossmann. Der 30-jährige Dresdner stöbert gemeinsam mit seiner Tochter Ida in den Regalen der Löbtauer Bücherzelle. Seit Oktober 2017 steht die zur Minibibliothek umgebaute Telefonzelle auf dem Schillingplatz. Sie ist bunt bemalt, steht jedermann 24 Stunden am Tag offen und enthält eine üppige Auswahl an Literatur – vom Roman übers Comic-Heft bis zum Sachbuch. Und sie ist der heimliche Star unter Dresdens öffentlichen Bücherschränken, denn die Löbtauer Bücherzelle gehört zu den wenigen mit Beleuchtung und wird aufgrund ihrer Lage mitten in dem einwohnerstarken Stadtteil auch besonders häufig genutzt.

Erste Tausch-Schränke vor zehn Jahren

Über 50 dieser öffentlichen Bücherschränke gibt es mittlerweile in Dresden und seiner Umgebung. Die Ersten wurden bereits vor mehr als zehn Jahren aufgestellt. Während der Corona-Pandemie entwickelten sie sich zu gut besuchten Alternativen der vorübergehend geschlossenen offiziellen Büchereien. Das Prinzip ist ganz einfach und eigentlich überall gleich: Ein paar Bücher, die man nicht mehr braucht und die gut erhalten sind, mitbringen und reinstellen. Dafür andere Exemplare, die man interessant findet, in einer ähnlichen Menge zum Schmökern mitnehmen. Und das alles rund um die Uhr, anonym sowie ohne jegliche Kosten und Formalitäten. Und nebenbei ressourcenschonend, da ausgelesene Bücher, die sich nunmal schwer weiterverkaufen lassen und deshalb oft schnell im Altpapier gelandet sind, dadurch Nachnutzer finden. Das neudeutsche Zauberwort heißt „Booksharing“. Dahinter stehen in der Regel lokale Initiativen wie Vereine oder auch Privatpersonen, die den Aufbau und den Unterhalt organisieren.

Ein vielfältiges Angebot enthält dieser vor wenigen Monaten eingeweihte, rund um die Uhr öffentlich zugängliche Bücherschrank am Konkordienplatz. Quelle: Stefan Schramm

Zudem helfen diese Angebote dabei, öffentliche Plätze zu gestalten und zu beleben. Das war auch die Idee bei der Aufstellung des Tauschschranks auf dem Konkordienplatz im Stadtbezirk Pieschen. Der extra zu diesem Zweck gebaute stabile Doppelschrank steht seit März an einem einstigen Drewag-Häuschen, gleich neben zwei neuen Hochbeeten, und besitzt zehn prall mit Büchern gefüllte Fächer. „Wir wollten den Konkordienplatz schöner und attraktiver machen“, erzählt Sarah Morwinski vom BUND-Landesverband Sachsen, die das Projekt initiierte. Finanziert wurde es mit Fördergeldern vom Stadtteilfonds. „Aus der Nachbarschaft haben wir von Anfang an ein sehr gutes Feedback bekommen“, freut sie sich, als sie nun, mehr als ein halbes Jahr später, eine Zwischenbilanz zieht. „Unsere allergrößte Sorge war, dass der Bücherschrank zugemüllt oder Vandalismus zum Opfer fallen könnte. Aber das war nicht der Fall!“ Im Gegenteil: Eine lose Gruppe von Anwohnern kümmert sich regelmäßig um den Schrank, räumt auf, sortiert und mistet aus.

Untere Fächer für Kinderbücher

Damit es möglichst wenig Probleme gibt, sind einem Schild auch gleich die wichtigsten Benutzungsregeln zu entnehmen. Verschimmelte und beschädigte Bücher sollten demnach nicht zum Tausch angeboten werden. Ist der Schrank voll, sollte man seine Bücher einfach wieder mitnehmen und nichts danebenlegen. Und die beiden unteren Fächer sind für Kinderbücher reserviert. Das System scheint insgesamt recht gut zu funktionieren.

So gut, dass in den letzten Monaten auch andernorts neue Angebote hinzukamen. Gar nicht weit entfernt vom Konkordienplatz gibt es ebenfalls seit März am Haus der Begegnung an der Zeithainer/Ecke Großenhainer Straße einen Bücherschrank – ein umfunktionierter Getränkekühlschrank.

Seit Dezember lockt ein schicker Bücherschrank auf dem neugestalteten Bönischplatz in der Johannstadt Leseratten aus der Nachbarschaft an, auch der große Zschachwitzer Lesepavillon neben der Lockwitzbachbrücke der Bahnhofstraße wurde 2020 eröffnet.

Größe und Ausgestaltung sind dabei so vielfältig wie die Angebote selbst – im Dresdner Umland gibt es sogar ganze Buswartehäuschen mit -zig laufenden Regalmetern voller Bücher. Ausrangierte Telefonzellen, die dem Büchertausch dienen, finden sich nicht nur in Löbtau, sondern auch am Eingang zur Dresdner Messe, im Hechtviertel auf dem Königsbrücker Platz, in den Dorfkernen von Weixdorf und Wilschdorf sowie vor dem Hörsaalzentrum der TU Dresden. Wandschränke mit erlesener Auswahl stehen Interessierten unter anderem am Umweltzentrum in der Wilsdruffer Vorstadt, am Bahnhof Klotzsche, in der Neustädter Markthalle und an der Lommatzscher Straße in Mickten offen.

Nicht zu vergessen das Wandregal an der Dorfstraße, neben dem auf einem Schild der „Gohliser Bücherwurm“ die treue Leserschaft mit seinem unverwechselbaren Lächeln begrüßt – gelegen einen Meter unter der Hochwasserlinie von 2002, aber hinter dem neuen Deich.

Tauschschrank an der Tauscherstraße

Zudem gibt es einige Minischränke im Stadtgebiet, darunter passenderweise an der Tauscher-/Ecke Maystraße in Neugruna, in Altleubnitz sowie an der Schubertstraße in der Johannstadt, nahe dem Waldpark Blasewitz. Am anderen Ende dieses Stadtteils, an der Reißigerstraße kurz vorm Großen Garten, ist auch Dresdens wohl kleinster öffentlicher Bücherschrank zu finden. Er erinnert in Form und Ausgestaltung eher an ein Vogelhaus, hat aber sicher auch seine treuen Gäste.

Bücherschränke sind keine Müllkippe

Nicht mehr vorhanden ist leider die Bücherzelle, die jahrelang am Hellerauer Markt neben der Apotheke zu finden war. „Während der Corona-Lockdowns haben die Leute zu Hause offenbar ihre Schränke aufgeräumt und zuhauf alte Bücher in und neben der Zelle entsorgt. Das war uns sehr unangenehm, wir haben dort teils jede Woche eine ganze Autoladung fortschaffen müssen“, berichtet Irmgard Wellhausen vom Verein Bürgerzentrum Waldschänke Hellerau. Die Zelle wurde deshalb entfernt und tut mittlerweile auf dem Gelände einer Striesener Kita ihren Dienst.Und die Hellerauer? Die vermissen ihre Bücherzelle natürlich, haben aber eine Alternative: Jeden ersten Sonnabend im Monat von 8 bis 10 Uhr gibt es auf dem Markt einen Stand zum Büchertausch. Das Angebot wird gern genutzt. Und Irmgard Wellhausen sagt, dass perspektivisch ein neuer, aber wohl etwas kleinerer Bücherschrank am Hellerauer Markt aufgestellt werden solle.

Aktuell plant zudem der Prohliser Stadtbezirksbeirat die Errichtung von Bücherschränken in Leubnitz, Nickern und am Strehlener Wasaplatz – es wären drei weitere Angebote für Dresdens unersättliche und tauschfreudige Leseratten. Übrigens: Die Ansteckungsgefahr mit Corona-Viren über Bücher ist eher gering. Um dennoch auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt der Deutsche Bibliotheksverband eine „Quarantäne für Bücher“ – man lässt sie nach der Abholung für mindestens 48 Stunden unberührt liegen. Dann sind Viren unschädlich.

Von Stefan Schramm