Paraderäume im Dresdner Schloss – Wohntechnisch war man auf Augenhöhe

In der Schlacht von Klissow südlich von Kielce 1702 war das polnisch-sächsische Heer den Truppen des Schwedenkönigs Karl XII. deutlich überlegen, verlor aber trotzdem. Dabei fiel den Schweden auch die königliche Equipage Augusts des Starken in die Hände, wobei zur Beute auch ein prächtiges Gewand aus Wildleder mit flächiger Goldstickerei gehörte.

Der Herrscher klamottentechnisch auf der Höhe der Zeit

Bei einem Gegenangriff der sächsisch-polnischen Truppen, die versuchten, die Beute zurückzuerobern, bekam man immerhin den Rock des Königs wieder. Allerdings hatten die schwedischen Offiziere in simpler Landsknechtsmanier bereits damit begonnen, das kostbare Material unter sich aufzuteilen, weshalb dem Rock der linke Vorder- und Rückenschoß fehlen, Weste und Hose gar komplett verloren sind. Immerhin der Rest blieb in sächsischer Hand (man soll eben das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist, wie es bekanntlich heißt), aber ansonsten hatten Sachsen und Polen bei Klissow mal wieder eine vollkommene Niederlage erlitten.

Das vermittelt Christine Nagel in ihrem Aufsatz zur königlichen Garderobe Augusts des Starken, der in der 4/2019 Ausgabe der bemerkenswerten Reihe „Dresdener Kunstblätter“ abgedruckt ist. Wie man in der thematisch den neu eingerichteten Paraderäumen gewidmeten Publikation auch erfährt, gab August der Starke immer wieder Kleider in die Rüstkammer zur Verwahrung ab, die dort dann mit dem Gewändern der sächsischen Kurfürsten vereinigt wurden.

Von zehn königlichen Staatskleidern, die, so Nagel in der Vierteljahresschrift der Staatlichen Kunstsammlungen, „ohne Zweifel von August dem Starken selbst zur Aufbewahrung bestimmt waren“, sind heute noch acht erhalten. Sie entstammen verschiedenen Lebensphasen des Königs und markieren Höhepunkte seiner Regierungszeit. Augusts Garderobe, „geschneidert nach der neuesten französischen Mode aus den edelsten Stoffen“ und kombiniert mit kostbarsten Juwelen, zeige den Herrscher auf der Höhe der Zeit und ebenbürtig im Repräsentationsbedürfnis mit anderen europäischen Monarchen.

Die Farbe des Krönungsmantels war bewusst blau und nicht rot

Ein besonderes Gewand trägt auf alle Fälle auch die Krönungsfigur August des Starken, deren Rekonstruktion und Aufstellung im Großen Bilderkabinetts Thema des Beitrags von Stefano Rinaldi sind. Wie vermittelt wird, dürfte sich der frisch gebackene polnische König bei der Wahl seines blauen Krönungsmantels (anstatt des weit verbreiteten Rot) farblich an die französische Monarchie angelehnt haben, zudem wollte er wohl den Krönungsornat vom roten kurfürstlichen Ornat unterscheiden.

Danach führten Umzüge und kriegsbedingte Verlagerungen zu Veränderungen und Beschädigungen der „königlichen Statua“, so dass man sie noch vor 1876 wegen ihres desolaten Zustands ins Depot brachte. Dort verschwand sie aus dem Gedächtnis. Schließlich aber entdeckte man 1927 erst die Krone wieder, vier Jahre dann auch die Lebensmaske, womit die Bedingungen für eine Rekonstruktion gegeben waren. Nach der kriegsbedingten Auslagerung wurde die Krönungsfigur dann aber nur noch zu Sonderausstellungen aufgebaut. Nun ist sie wieder dauerpräsent, aber es wird eher nicht so sein wie im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in London, das viele nach entsprechendem Selfie-Rausch mit festgefrorenem Lächeln und voller Speicherkarte verlassen.

Erhellend auch der Beitrag zum Umgang mit den Überbronzierungen an zwei Gueridongruppen. Bei Gueridons handelt es sich um mobile, meist auf drei Füßen ruhende, hohe Ständer, die man zur Aufstellung von Kerzenleuchtern, den sogenannten Gueridonells, vorsah. Unterstützend zu Kron- und Wandleuchtern verbesserten die flexibel im Raum zu arrangierenden Gueridons die Beleuchtungssituation. Meist wurde der Schaft aus einer sprichwörtlich die Last des Leuchtertellers tragenden Figur gebildet, gern ob der tragenden Funktion der Architektur entlehnte Atlanten und Karyatiden. Typisch war jedoch vor allem die Darstellung von „Mohren“, wie man damals zu Menschen schwarzafrikanischen Aussehens im allgemeinen Sprachgebrauch sagte. Heute ist das Wort „Mohr“ ja nicht mehr wohlgelitten, nur wenige sind so cool wie Andrew Onuegbu, ein Koch mit nigerianischen Wurzeln, der sein Restaurant in Kiel selbstbewusst und unverkrampft mit der eigenen Hautfarbe umgehend „Zum Mohrenkopf“ nennt.

Aus Augsburg kam die kostbarste Möbelgruppe

In einem anderen Aufsatz rückt Christiane Ernek-van der Goes zwei prächtige Spiegel mit ihren kunstvollen Dekorationen aus Hinterglasradierung und vergoldeter Bronze, welche nun wieder das Erste Vorzimmer schmücken, ins rechte Licht. Sie ist es auch, die einen kurzen Abriss zur Geschichte des Dresdner Paradeappartements verfasste, dem das zeitgenössische Zitat „Das Schloß ist wohl meublirt, und verdienen insbesondere die Paradezimmer, gesehen zu werden“ von 1741 vorangestellt ist. Nach Lage der Dinge lag der sächsische Hof mit der Anlage der Paradeappartements, das zwei Vorzimmer und das Audienzgemach als Kulminationspunkt umfasste, auf Augenhöhe mit den um Rang und Macht konkurrierenden Höfen in Berlin und München. Über die Ausstattung konnten laut Ernek van der Goes „individuelle Ansprüche nuanciert formuliert werden“.

Was die Möbel angeht, war eine Garnitur vergoldeter Silbermöbel die kostbarste Möbelgruppe am sächsischen Hof. Gefertigt worden waren die Silbermöbel, die nur als Holzwurmbehausung nichts taugten, in Augsburg – die freie Reichsstadt, die Finanzmetropole Europas im sechzehnten Jahrhundert, war das Non plus ultra in Sachen Fertigung von edlen Produkten aus Silber.

Staatliche Kunstsammlungen (Hrsg.): Dresdener Kunstblätter, 4/2019 – Paraderäume. Sandstein Verlag, 76 Seiten, 5 Euro, ISBN: 978-3-95498-505-0

Von Christian Ruf