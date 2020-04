Palaisteich im Großen Garten liegt trocken

Dresden

Nur noch eine kleine Pfütze Wasser in der Mitte, ansonsten liegt der 1715 angelegte Palaisteich im Großen Garten derzeit trocken. Doch nicht der geringe Niederschlag in den vergangenen Tagen und Wochen ist die Ursache. Der Teich wurde abgelassen, denn er muss entschlammt werden. Zuvor jedoch wurden die Karpfen, die im Palaisteich leben, abgefischt. Sie schwimmen bis zum Abschluss der Arbeiten in einem künstlich angelegten Teich des Anglerverbandes.

Alle Gewässer im Großen Garten werden vom Kaitzbach gespeist, so die Staatlichen Schlösser und Gärten Sachsen, die für den Großen Garten zuständig sind. Der Carolasee habe gegenwärtig einen normalen Wasserstand, in Kanalteich, Neuteich und im Auslauf des Neuteiches seien die Pegel entsprechend dem fehlenden Regen gefallen. Es sei aber noch nicht kritisch, so die Auskunft der Schlösserverwaltung.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von Catrin Steinbach