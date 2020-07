Dresden

Am zweiten Wochenendedes diesjährigen Palais Sommers rechnen die Veranstalter mit anhaltendem Interesse an den Yoga-Kursen unter freiem Himmel. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag finden um 9 Uhr kostenfreie Kurse des traditionellen Hartha-Yoga mit Altstadtpanorama statt.

Eingeläutet wird das Wochenende am frühen Freitagabend mit einer Klaviernacht der Pianistin Violetta Khachikyan. Anschließend wird der Kinofilm „Schloss aus Glas“ gezeigt. Am Sonnabend ist dann Bienenkunde angesagt: Das „Bienenkollektiv“ steht ab 15 Uhr für Fragen zu Bienenschutz und Imkerei bereit.

Am Abend können Besucher erneut Klavierklängen lauschen – diesmal von Marianna Storozhenko –, bevor um 21. 30 Uhr der vielfach ausgezeichnete Film „Million Dollar Baby“ auf der Wiese vor dem Japanischen Palais läuft. Nach einer Mischung aus Pop und Poesie der Band 108 Fahrenheit endet das prall gefüllte Palais-Wochenendprogramm am Sonntag um 21.30 Uhr mit dem Kinofilm „Blood Simple“ von den Coen-Brüdern.

Von DNN