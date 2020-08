Dresden

Zwei Mal hat Ingo Schulze die Dresdner Buchpremiere seines neuen Romans „Die rechtschaffenen Mörder“ ( S. Fischer) angesetzt, zwei Mal musste er die ausverkaufte Veranstaltung in der Zentralbibliothek im Kulturpalast wegen Corona absagen. Doch was der 57-jährige in Berlin lebende Autor seiner Heimatstadt einmal versprochen hat, hält er auch. Am Mittwoch 19.30 Uhr ist er nun beim Palais-Sommer zu erleben, wie die Veranstalter ankündigten. Zusammen mit Volker Sielaff. Der Dresdner Dichter, Jahrgang 1966, stellt seinen neuen Band „Barfuß vor Penelope“ (Edition Azur / Voland & Quist) vor.

Bis zu 1000 Gäste mit Hygieneabstand zugelassen

Mit dieser Doppelpremiere begründen die Organisatoren gemeinsam mit den Städtischen Bibliotheken die neue Reihe „Palais.Prosa und Poesie Nacht“. Zum einen lernen die Zuhörer gleich zwei gute Bücher an einem Abend kennen, Prosa und Lyrik. Zum anderen: Statt der 150 Plätze im Kulturpalast, die schnell weg waren, dürfen sich auf der Wiese am Japanischen Palais mit gefordertem Hygiene-Abstandsgebot bis zu tausend verteilen. Zudem in einer Sommerabend-Atmosphäre, die ihresgleichen sucht.

Der Schriftsteller Ingo Schulze ist am Mittwoch in Dresden zu Gast. Quelle: dpa/Soeren Stache

Ingo Schulzes Roman handelt von der Leidenschaft für Bücher. Er erzählt die Geschichte des besessen lesenden Antiquars Norbert Paulini in Dresden-Blasewitz von den 1950er Jahren bis in die Gegenwart. Der politische Umbruch verändert das Verhältnis der Menschen zur Literatur. Und auch der Büchernarr verändert sich in seiner wachsenden Verzweiflung. Der Sonderling wird politisch radikaler, sieht sich als letzten aufrechten Widerständler. Das schreckliche Ende wirft viele Fragen auf. Vor allem die, wem man glauben kann, was wahr ist und was erfunden.

Volker Sielaff überrascht in „Barfuß vor Penelope“ mit einer Vielfalt an lyrischen Spielarten und Stimmungen. Das reicht von Liebesgedichten in allen Schattierungen der Leidenschaft über Dialoge mit Bildern und Schriftstellern, dem Blick in den Fernen Osten, einem ausufernden Langgedicht bis hin zu surrealistischen Kabinettstückchen und Erinnerungen an seine Kindheit in Großröhrsdorf, die Biografisches mit deutscher Geschichte verbinden.

12. August, 19.30 Uhr, Wiese am Japanischen Palais; Eintritt frei, Spende erbeten

www.palaissommer.de

Ingo Schulze: Die rechtschaffenen Mörder. S. Fischer. 320 S., 21 Euro

Volker Sielaff: Barfuß vor Penelope. Edition Azur im Verlag Voland & Quist. 112 S., 19 Euro

Von Tomas Gärtner