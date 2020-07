Dresden

Der Aufbau für den diesjährigen Palais Sommer ist in vollem Gange, Wochen kultureller Vielfalt stehen in Dresden bevor: Vom 17. Juli bis 23. August bieten die Organisatoren rund um Jörg Polenz über 180 Veranstaltungen an. Im Park hinter dem Japanischen Palais erwarten die Besucher altbekannte, aber auch neue Formate.

So etwa die „Blue Box – Songs, Gedichte und Geschichten“. Bei der Reihe handelt es sich um ein TV-Format, das die Veranstalter live im Sachsen Fernsehen und bei Facebook, Youtube und anderen Anbietern übertragen. Innerhalb der Sendungen treten Musiker, Schriftsteller oder Poeten sowie drei weitere Gäste auf. Letztere teilen im Rahmen eines Gesprächs mit dem Publikum ihre persönlichen Geschichten.

Erstmals Theater beim Palais Sommer

Ein Highlight des Palais Sommers könnte der Auftritt der deutschlandweit bekannten Chansonsängerin Anna Depenbusch am 7. August werden. Rund zwei Wochen vorher betritt die Popmusikerin June Cocó die Bühne. Die Idee zu dieser multimedialen Veranstaltung entstand zu einer Zeit, „als das Schicksal des Palais Sommers noch ungewiss war“, sagt Polenz.

Der Untertitel „Songs, Gedichte und Geschichten“ ist im Übrigen keine Eigenkreation, sondern bezieht sich auf eine Platte des deutschen Schauspielers Wolf Kaiser aus den Sechzigerjahren.

Die Abstandskreise sollen die Besucher vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen. Quelle: Montage DNN/ Palais Sommer

Auch gebe es in diesem Jahr erstmalig Theater im Kontext des Festivals, heißt es seitens der Veranstalter. Nach dem Konzept des norwegischen Künstlers Moddi lädt das „Nachttheater“ am 30. Juli zu Franz Kafkas Stück „Ein Bericht für eine Akademie“ ein. Ab 22.30 Uhr entführt der Künstler HP Trauschke das Publikum in Kafkas Welt, vereint dabei Regie, Bühne und Spiel zugleich in einer Person.

Kunstakademie Tbilisi präsentiert Werke

Eine weitere Premiere feiern die Veranstalter am 14. August mit der „Gitarrennacht“, die Silvio Schneider und Falk Zenker gestalten. Das musikalische Spektrum reiche von lateinamerikanischen Klängen über groovy-funky Rhythmen bis hin zu klassischen Tönen.

Neben den vielen Neuheiten können sich die Besucher aber auch auf bekannte Formate freuen. Die Veranstalter setzen die Reihe „Palais.Gespräch“ fort, die in diesem Jahr allerdings nur am 17. August stattfindet. Unter dem Titel „Wie leben wir morgen? Eine neue Erde?“ versuchen die geladenen Gäste im Gespräch zu eruieren, wie ein modernes Gemeinwesen aussehen soll.

Aus dem Programm ■ Die Reihe „Malerei im Park“ startet ab 17. Juli ■ Den Auftakt der „Konzerte im Park“ gestaltet die Band „Standard Crow Behavior“ am 18. Juli ■ Die „Yoga im Park“ Reihe beginnt ebenfalls am 18. Juli. Insgesamt gibt es 67 Veranstaltungen ■ Die Berliner Indieband „Die Höchste Eisenbahn“ steht am 19. Juli auf der Bühne ■ Die Popmusikern June Cocó gibt am 21. Juli ein Konzert ■ Der Künstler HP Trauschke lädt am 30. Juli ab 22. 30 Uhr zum Nachttheater ■ Die Band „Stilbruch“ spielt am 2. August ■ Anna Depenbusch steht am 7. August auf der Bühne ■ Die Gitarrennacht mit Silvio Schneider und Falk Zenker findet am 14. August statt ■ Das „Palais.Gespräch“ ist für den 17. August geplant ■ Das musikalische Programm des Palais Sommers endet am 23. August mit einem gemeinsamen Konzert vom „Ensemble Mediterrain“ und der finnischen Sopranistin Camilla Nylund

Viele musikalische Höhepunkte

Darüber hinaus startet die „Malerei im Park“ ab dem 17. Juli. Ein Schwerpunkt der Reihe ist die „Ausstellung Kultur.Synchron“, in der Professoren und Meisterschüler der Staatlichen Kunstakademie Tbilisi ihre Werke unter freiem Himmel präsentieren.

Musikalische Höhepunkte bieten unter anderem die „Konzerte im Park“. Den Auftakt gestaltet die Band „Standard Crow Behavior“ am 18. Juli, die in ihren Songs eine Kombination aus Folk, modernem Pop, durchkomponierter Musik und Jazz schaffen.

Mit der „Klassiknacht“ am 23. August endet das musikalische Angebot des diesjährigen Palais Sommers. Das „Ensemble Mediterrain“ steht gemeinsam mit der finnischen Sopranistin Camilla Nylund auf der Bühne und musiziert Werke von Vivaldi, Mozart, Respighi, Tschaikowski und Puccini.

www.palaissommer.de

