Bald kündigt nicht mehr eine Dieselwolke den Paketzusteller an – indes heißt die Devise Lastenräder statt große Lastkraftwagen. Dresden probiert neue Lösungen für den Lieferverkehr aus. Dafür hat das Amt für Stadtplanung und Mobilität ein Logistikkonzept für die City erarbeitet.

Im dicht bebauten städtischen Raum sollen kleinere, emissionsfreie und geräuscharme Lieferfahrzeuge mit Elektroantrieb die großen, lauten und schmutzigen Lkw ersetzen. Idealerweise sollen Lastenfahrräder deren Aufgabe übernehmen, denn die Fahrer dieser Fahrzeuge können an einem Stau vorbeifahren und finden mühelos einen Parkplatz.

Förderbescheid liegt schon vor

Für diese neue Form von Logistik werden Mikrodepots gebraucht. Das sind Orte, an denen die Päckchen und Pakete ankommen und von dort aus zu den Empfängern gebracht werden – idealerweise in einem Radius von etwa drei bis fünf Kilometer. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert das Projekt aus dem Programm „Städtische Logistik“. Ein Förderbescheid über rund 244.000 Euro ist bereits im Rathaus eingetroffen. Die Gesamtinvestition beträgt 350.000 Euro.

Das erste Mikrodepot entsteht im Stadtteil Neustadt an der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße auf einer Gesamtfläche von 480 Quadratmetern, erklärte die Stadtverwaltung. Dafür errichtet das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung eine Leichtbauhalle, Container und Sozialräume. Von diesem Standort aus soll die Belieferung der Inneren und Äußeren Neustadt erfolgen.

Großes Potenzial beim Lieferverkehr

„Der Verkehr der Zukunft muss stadtverträglich und klimafreundlich sein. Beim Lieferverkehr haben wir viel Potenzial“, erklärte Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen). „Mit Lastenfahrrädern und Elektrofahrzeugen können wir den Kohlendioxidausstoß entscheidend senken. Diese kleineren Fahrzeuge entlasten zudem den Verkehr und sorgen für mehr Verkehrssicherheit.“

„Der Online-Handel boomt. Immer mehr Pakete werden in die Städte transportiert. Der Lieferverkehr steigt. Um Staus und Emissionen zu vermeiden, die Pakete aber dennoch schnell und zuverlässig ausliefern zu können, brauchen wir innovative und kreative Lieferkonzepte. Wir ermöglichen echte Pionierar­beit und unterstützen die Kommunen bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Projekte: So geht innovative Logistik!“, hieß es dazu aus dem Bundesverkehrsministerium.

Bahntochter betreibt das Mikrodepot

Das Mikrodepot wird auf einem Grundstück der Deutschen Bahn errichtet. Betreiber wird die Bahntochter Smart City DB. Mit dem Pilotprojekt können Stadt und Betreiber jetzt vier Jahre lang Erfahrungen sammeln. Neue Ideen gibt es längst: So soll ein Mikrodepot in den Bahnbögen am Neustädter Bahnhof untergebracht werden.

Meike Niedbal, Leiterin Smart City DB, erklärte: „Beim Projekt Smart City der DB schaffen wir umweltfreundliche Alternativen für Mobilität. Das ist ein zentraler Schlüssel zu einer lebenswerten Stadt. Indem das Mikrodepot Luftverschmutzung, Lärm und Staus reduziert, trägt es zur attraktiven Quartiersentwicklung bei.“ Ihr Ziel sei es, möglichst viele Logistik-Partner an Bord zu holen. „Ich bin zuversichtlich, dass das Mikrodepot von Partnerunternehmen und Anwohnern zügig angenommen werden wird.“

Eröffnung Ende 2022

Alle Arbeiten von der Planung über die Ausschreibung der Leistungen und die Baumaßnahmen für Medienerschließung sowie die Vorbereitung des Untergrundes bis hin zum Aufstellen der mobilen Gebäude erfolgen unter Leitung der Stadtverwaltung. Die Eröffnung ist für Ende 2022 vorgesehen. Vier große Logistikunternehmen haben schon ihre Absicht erklärt, das Mikrodepot als Pilotprojekt für die Verteilung ihrer Sendungen zu nutzen und gemeinsam mit der Landeshauptstadt an einer Ausweitung dieses Konzeptes in Dresden mitzuwirken.

