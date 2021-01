Pädophilie-Prozess in Dresden: Angeklagter räumt Missbrauch von Babys ein

Dresden

„Mir geht es beschissen, ich kann nachts nicht schlafen, ich sehe immer die schrecklichen Dinge, die er mit ihr gemacht hat. Wie kann man das mit einem Kind tun? Warum konnte er sich nicht eine Nutte nehmen? Warum musste er seine Scheißlust an Babys auslassen, die sich nicht wehren können“, brach es aus einer 32-jährigen Mutter im Landgericht heraus.

Ihr emotionaler Ausbruch stand völlig im Gegensatz zur nüchternen, sachlichen, unaufgeregten Einlassung des Angeklagten, der emotionslos und gewürzt mit Fachbegriffen aus der IT-Branche und der Sexszene über seine Taten berichtete. „Sie formulieren immer alles so schön neutral, da kann man alles mögliche reinpacken“, befand Gutachter Dr. Frank Wendt.

Alexander B. gehörte zu einer Gruppe von Leuten, die jahrelang kinderpornografische Plattformen im Internet betrieben, aber er missbrauchte kleine Mädchen auch selbst, filmte das und stellte die Videos ins Netz.

Selbst den „Fans“ war eins der Videos zu extrem

Er sei pädophil, bevorzuge Mädchen im Alter zwischen sieben und zehn Jahren, so der 38-Jährige. Dann sei er auf Kleinstkinder gestoßen. Der Angeklagte machte auch vor Säuglingen nicht halt. Er missbrauchte die beiden Babys (ein halbes und knapp ein Jahr alt) seiner Cousinen vor laufender Kamera so brutal, dass sie fast erstickt wären. „Mir war nicht bewusst, das es so gefährlich war. Das Mädchen hatte wunderschöne blaue Augen und volle Lippen, da habe ich es getan.“

Auch wenn die Babys schrien und strampelten, machte er weiter. „Das habe ich in dem Moment ausgeblendet.“ Eines dieser Videos war so extrem, dass es – so der Angeklagte – selbst Pädophile von ihrer Plattform löschten.

Alexander B. hatte seine Cousinen zum Kaffee eingeladen, sie gebeten mit seinem Hund Gassi zu gehen, da er eine Knieverletzung habe – und sich in der Zeit an deren Babys vergangen. Die ahnungslosen Mütter bemerkten nichts.

Unklar blieb bisher, was ihn mehr befriedigte – der Missbrauch oder dass er Videos ins Netz stellen konnte? „Es hat schon geschmeichelt, wenn es anderen Leuten gefällt.“ Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler