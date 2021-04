Pädiatriexperte Reinhard Berner erklärt, was Eltern in der Pandemie wissen müssen

Dresden

Ist B.1.1.7 gefährlich für Kinder und Jugendliche? Hat es Sinn, Schulen bei einer Inzidenz von 165 zu schließen? Und wie gehen Kinder mit einer Coronainfektion um? Professor Reinhard Berner leitet die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Dresdner Uniklinikum und erforscht seit dem vergangenen Jahr, wie sich das Virus in Kitas und Schulen ausbreitet. Im DNN-Interview erklärt er, was Eltern jetzt wissen müssen.

Frage: Ende März sprachen Sie sich in einem Zeitungsinterview dafür aus, Schulen und Kitas unabhängig von der Inzidenz offen zu halten. Nach der aktuellen Fassung der bundesweiten Corona-Notbremse müssten Schüler ab einer Inzidenz von 165 wieder zuhause lernen. Eine kluge Idee?

Reinhard Berner: Die reinen Inzidenzzahlen sind aus meiner Sicht ein völlig untaugliches Instrument, um die Pandemie zu steuern. Ende März sind die Inzidenzen auch bei den Kindern hochgegangen, weil man mehr getestet hatte, nicht weil die pandemische Situation eine andere war. In solchen Fällen trotzdem die Schulen zu schließen, kann nicht sinnvoll sein. Stattdessen müssen wir auf die Zahlen zu schauen, die uns sagen, wie gefährlich das Infektionsgeschehen insbesondere für die Risikogruppen wird. Da sind Werte wie Intensivbettenbelegung mit Covid-Patienten oder freie Bettenkapazitäten viel besser geeignet. Ich halte es für ein verheerendes Signal, dass im Rahmen der jetzigen Änderung des Infektionsschutzgesetzes nun zugunsten einer kürzeren nächtlichen Ausgangsbeschränkung für uns Erwachsene der Schulbetrieb wieder massiv eingeschränkt wird. Kinder haben keine Lobby in unserer Gesellschaft!

Sie wollen den Schul- und Kitabetrieb also völlig vom Inzidenzwert abkoppeln?

Sicher, wenn das Infektionsgeschehen so dramatisch wäre, dass ein vollständiger Lockdown verordnet werden müsste, muss man natürlich auch die Schulen schließen. Aber die Frage ist grundsätzlich eine andere. Nämlich wie wichtig es uns als Gesellschaft ist, dass Kinder in Kitas und Schulen gehen können. Homeschooling ist in vielen Fällen kein Homeschooling, sondern es bedeutet einfach, dass die Kinder zuhause bleiben, keine Sozialkontakte haben und schulisch sehr unterschiedlich gut betreut werden. Das alles kann verheerende Auswirkungen auf diese junge Generation haben. Deshalb sollte man alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um den Schul- und Kitabetrieb so sicher wie möglich zu machen, aber beides offen zu halten, unabhängig von Inzidenzen. Wir müssen dabei natürlich in Kauf nehmen, dass es dort zu Infektionen kommt. Denn Kinder sind nun einmal Teil des Pandemiegeschehens.

Welche Maßnahmen sollen die Schulen denn noch ergreifen? Hygienekonzepte gibt es, ganz abgesehen von der Pflicht zum zweimaligen Testen die Woche.

Ich halte die wöchentlichen Schnelltests für keine sinnvolle Strategie. Wir wissen aus Studien, dass man mit den Schnelltests nur 20 Prozent der infizierten symptomlosen Kinder tatsächlich findet. Heißt konkret: Wenn ich an einer Schule 1000 Schüler teste, unter denen zehn infiziert sind, finde ich nur zwei von ihnen, acht aber nicht. Dafür finde ich zusätzlich sechs bis acht falsch positive, die also erst einmal in Quarantäne müssen, obwohl sie nicht infiziert sind. Außerdem führt das vermehrte Testen dazu, dass Hygienemaßnahmen weniger streng eingehalten werden. Jeder weiß von sich, dass er mit einem negativen Schnelltestergebnis anders in den Tag geht als ohne. Das Testen verschafft nur eine vermeintliche Sicherheit. Stattdessen müsste man die bestehenden Hygieneregeln konsequent umsetzen und kontrollieren. Nicht nur in den Schulen selbst, auch im Hort und in der Kantine und in Bussen und Bahnen. Wenn ich Schulklassen trenne, damit sie dann zusammen ohne Maske Mittag essen, kann ich mir die Maskenpflicht auch sparen.

Müssen sich Eltern Sorgen machen, dass die mittlerweile dominierende Virusmutante B.1.1.7 nicht nur ansteckender, sondern auch gefährlicher für Kinder ist?

Wir wissen mittlerweile sehr genau, dass die Variante B.1.1.7 zwar deutlich ansteckender als das ursprüngliche Virus ist, aber nicht gefährlicher. Und es betrifft auch Kinder nicht häufiger als Erwachsene. Für unsere Kinderklinik am Uniklinikum kann ich definitiv sagen, dass wir im Zusammenhang mit B.1.1.7 keine Veränderung festgestellt haben, weder bei der Anzahl der Aufnahmen noch bei den Krankheitsverläufen. Wir sehen, dass vereinzelt infizierte Kinder aufgenommen werden, weil sie im Rahmen einer anderen Untersuchung oder zu Beginn einer stationären Behandlung positiv getestet wurden. Wir behandeln auch einzelne Kinder stationär mit den Symptomen einer Coronainfektion. Unter diesen sehen wir aber bisher keine schweren Verläufe. Sicher, die Kinder haben mal Fieber, Husten oder Magen-Darm-Beschwerden, aber diese sind nicht schwerer als wir das auch von anderen Viruserkrankungen kennen.

Und wie sieht es mit Folgeerkrankungen wie PIMS (Pädiatrisches Inflammatorisches Multiorgan Syndrom) oder Long-Covid aus?

Kinder mit PIMS hatten wir am Dresdner Uniklinikum schon öfter, ich würde schätzen knapp zehn seit Pandemiebeginn. Aber diese Zahl war auch zu erwarten, da die Infektionen insgesamt zugenommen haben. PIMS ist ein schweres Krankheitsbild, aber wir haben es mittlerweile besser kennenlernen und behandeln können. Fälle von Long-Covid dagegen hatten wir in der Kinderklinik noch nicht, wobei das auch ein schwieriges Thema ist. Die Symptome von Long-Covid lassen sich sehr schwer abgrenzen von dem, was die Pandemie mit Lockdown und Schulschließungen bei den Kindern auch ohne Coronainfektion bewirkt. Wir haben in unserer ostsächsichen Schulstudie eine große Zahl von Schülern, die ja alle nicht in die Schule gehen konnten, zu typischen Long-Covid-Symptomen befragt. Anschließend unterschieden wir anhand unserer Antikörperuntersuchung diejenigen, die Corona hatten, von denen, die bislang negativ waren. Am Ende fanden wir keinen nennenswerten Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Nach diesen ersten Befunden scheint es nicht so zu sein, als müssten sich Eltern größere Sorgen machen. Auch, wenn es Long-Covid mit Sicherheit auch bei Kindern gibt.

Nachdem sich Erzieher schon lange testen lassen, müssen nun auch Eltern ein negatives Testergebnis vorweisen, wenn sie die Kita betreten wollen. Wäre es da nicht konsequent, auch die Kinder zu testen? Die leben ja schließlich mit den Eltern zusammen.

Die Entscheidung, Kita-Kinder nicht zu testen, aber Grundschulkinder schon, ist am Ende eine politische gewesen. Dabei spielte sicher auch die Frage eine Rolle, ob man das den Kindern zumuten möchte und welchen Aufwand das Testen erfordern würde, aber natürlich auch, welche Aussagekraft man erwarten kann. Wie gerade dargestellt, ist die Treffsicherheit bei den Schnelltests lausig schlecht, das gilt umso mehr, je jünger die Kinder sind, und vor allem wenn sie symptomfrei sind. Im Fall der Kitas war es dann sicher am ehesten eine Frage der Zumutbarkeit.

Sie sind Kinderarzt – gehen Kinder mit einer Coronainfektion anders um als Erwachsene?

Ich würde schon sagen, dass Kinder durch ihre eigene Intuition und je kleiner sie sind, umso gelassener mit der Infektion umgehen. Natürlich sind sie durch ihr Fieber oder den Husten beeinträchtigt, aber keines der Kinder, die ich gesehen habe, hat sich Sorgen gemacht, dass sich ein schlimmer Krankheitsverlauf entwickeln könnte. Sie haben nicht den Film im Kopf, der sich bei Erwachsenen schnell einstellt, wenn sie Corona haben. Das ändert nichts daran, dass Kinder durch die Pandemie insgesamt, durch die Sorgen der Eltern, die Isolation, die fehlenden sozialen Kontakte stark beeinträchtigt sind. Ich erlebe auch Kinder, die es belastet, wenn sie in Quarantäne müssen, weil beispielsweise ein Schulkamerad positiv getestet wurde. Das belastet sie oft noch mehr, als wenn sie selbst krank sind.

Von Laura Catoni