Outlaw-Kita in Dresden-Pieschen ist für Deutschen Kita-Preis 2020 nominiert

Dresden

Die Kita der Outlaw gGmbH in Pieschen hat es in die Top Ten des Deutschen Kita-Preises 2020 geschafft. In der Kategorie „Kita des Jahres“ konnte sich die Einrichtung in der Rehefelder Straße 7 gegen 1700 Bewerber deutschlandweit durchsetzen. Nun statten Experten der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Internationalen Akademie Berlin der Kita einen Besuch ab, um die Einrichtung und deren offene Arbeitsweise besser kennenzulernen.

Doch was macht die Einrichtung so besonders? Leiterin Katja Hillenbrand hebt den flexiblen Tagesablauf in der Kita hervor, der den Kindern Selbstbestimmung ermögliche. Außerdem kommen neben Wissensvermittlung und spannenden Geschichten auch traurige Themen in der Rehefelder Straße zur Sprache, etwa das seit Monaten andauernde Buschfeuer in Australien und dessen Folgen.

Die Jury des Deutschen Kita-Preises tagt im Geheimen und gibt im Mai die Gewinner bekannt. Der erste Platz ist mit einem Preisgeld von 25.000 Euro dotiert. Die zweitbeste Kita erhält 10.000 Euro.

Von SL