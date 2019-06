Dresden

Wie die Ostsächsische Sparkasse Dresden am Mittwoch mitteilte, sollen in den kommenden Monaten mehr als 450 Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker an 145 Standorten ausgetauscht werden. Dafür investiert das Unternehmen rund sechs Millionen Euro.

„Damit die SB-Geräte auch zukünftig sicher sind und einen tadellosen Dienst leisten können, werden alte Geräte durch neue ersetzt, sowie die gesamte Technik mit aktuellster Software ausgestattet“, erläutert Vorstandsvorsitzender Joachim Hoof das ambitionierte Vorhaben des Kreditinstitutes.

Die Austauscharbeiten haben bereits am Dienstag in einer Filiale in Leubnitz-Neuostra begonnen und werden in Klotzsche und Seidnitz fortgeführt. Nach und nach kommen weitere Standorte an die Reihe. Am 10. Dezember sollen die Arbeiten dann mit dem Gerätetausch im Sachsenforum Gorbitz beendet werden. Auf der Internetseite des Kreditinstituts können sich die Kunden jederzeit informieren, welche Filiale gerade umgebaut wird. Sie ist unter der Adresse www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de zu erreichen.

Von lml