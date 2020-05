Frohe Ostern Mitte Mai?

Dresden

Wer das Osterfest normalerweise mit dem Eiersuchen und dem Festessen am Ostermontag für abgeschlossen hält, wundert sich vielleicht. Denn wenn er dieser Tage zum Turm der Kreuzkirche hinaufblickt, wünscht dort ein großes Banner noch immer „Frohe Ostern“. „Vergessen?“, fragt sich der überwiegend atheistische Dresdner.

Nein, sagt die Christenheit. Denn die Osterzeit dauert tatsächlich fünfzig Tage und endet erst mit Pfingsten. Anfang des vierten Jahrhunderts wurde auf dem Konzil von Nicäa für die ganze Christenheit verbindlich festgelegt: Ostern ist immer der Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Weil der Termin dem Mondkalender folgt, ändert er sich also von Jahr zu Jahr. Ostern fällt frühestens auf den 22. März und spätestens auf den 24. April. Die Vorbereitungszeit umfasst 40 Tage und beginnt mit dem Aschermittwoch. Es ist die Fastenzeit – von vielen auch Ungläubigen für jede Art von Fasten gern und oft genutzt ... 40 Tage nach dem Osterfest, also immer an einem Donnerstag, wird Christi Himmelfahrt gefeiert.

Die Apostelgeschichte berichtet davon, dass Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, als ihn eine Wolke erfasste und in den Himmel trug. In Deutschland wird an diesem Tag zugleich der Vatertag gefeiert. Himmlische Feste sollen keine Seltenheit sein. 50 Tage nach Ostern ist dann Pfingsten. Es leitet sich vom griechischen „pentekosté“, der Fünfzigste, ab und ist das Fest des Heiligen Geistes, der den Aposteln erschienen sein soll. Es war der Start in die Missionsarbeit und gilt deshalb als Geburtsstunde der Kirche.

Von Barbara Stock