Ortskern von Dresden-Altdobritz erhält neue Parkanlage

Dresden

Der Dorfkern von Altdobritz erhält eine neue Parkanlage. Nachdem die Grünfläche an der Lassallestraße im Sommer einen neuen Spielplatz bekommen hat, lässt die Stadt nun die Wiese bis zum März 2022 umgestalten.

In dem Areal soll ein geschwungener Naturweg mit Staudenbändern und blauen Pflanzen, die an den Mühlbach erinnern sollen, entstehen. Hinzu kommen mehr Sitzgelegenheiten und Spielstationen, die „das Thema Mühle und Hochwasser auf besondere Weise aufgreifen“, so das Dresdner Umweltamt.

Anwohner konnten ihre Anregungen im Vorfeld bei der Planung des Parks mit einfließen lassen. Die Gestalter von „Grasreiner.Design“ und das Architekturbüro Dorothea Knibbe haben im Anschluss die Planung des Altdobritzer Gemeindekerns übernommen. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rund 160.000 Euro.

Von tik