Dresden

Das Schreiben aus dem Geschäftsbereich von Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU) ist kurz: Der Beigeordnete setzt die Ortsvorsteherin von Schönfeld-Weißig, Daniela Walter ( CDU), darüber in Kenntnis, dass der Beschluss des Ortschaftsrates zum Asylbewerberheim in Pappritz vom 4. März keine Rechtswirkung entfaltet.

Der Ortschaftsrat hatte mit zwölf gegen vier Stimmen die Stadtverwaltung aufgefordert, den Mietvertrag für das frühere Hotelgebäude am Wachwitzer Höhenweg nicht zu verlängern. Aber, so der Bereich des Ordnungsbürgermeisters: Der Tagesordnungspunkt „Objekt Wachwitzer Höhenweg, Pappritz – aktueller Sachstand“ sei informatorisch gewesen. Der Mietvertrag, über den der Ortschaftsrat einen Beschluss getroffen hat, sei ausdrücklich nicht als Verhandlungsgegenstand geladen worden.

„Durch die Art und Weise der Formulierung des Tagesordnungspunktes mussten also Mitglieder des Ortschaftsrates, die Öffentlichkeit einschließlich des Betreibers der dortigen Unterkunft sowie der Oberbürgermeister nicht mit einer Entscheidung in der Sache rechnen“, heißt es in dem Schreiben. Der Ortschaftsrat sei auch nicht zuständig, Entscheidungen über die Un­terbringung von Flüchtlingen zu treffen. Er werde den Beschluss als Bitte beziehungsweise Vorschlag deuten, um dem Willen des Ortschaftsrates zu genügen, so Sittel.

„Uns hat niemand gefragt“, sagt Herbert Effinger, Vorstand im Verein „Willkommen im Hochland“. 15 bis 20 Personen aus der gesamten Ortschaft würden zum aktiven Kreis zählen und sich um die Bewohner des Heimes kümmern. „Wir leisten unmittelbare Hilfe“, erklärt Effinger, „und unterstützen die Menschen, die bei uns angekommen sind, bei allen Problemen.“ Behördengänge, das Verstehen der deutschen Bürokratie, aber auch der Spracherwerb werden von den ehrenamtlichen Helfern betreut.

„Wir sehen in den Menschen, die hier leben, nicht nur Hilfsbedürftige“, erklärt Andreas Hillscher, Gründungsmitglied des Vereines, „sondern Menschen, die etwas anzubieten haben.“ Integration sei keine Einbahnstraße, sondern könne nur im Dialog gelingen. „Wir wollen die Menschen aus ihrer Rolle als Geflüchtete herausnehmen und ihre Kompetenzen in die Öffentlichkeit bringen“, nennt Hillscher das Ziel des Vereins.

Um die Heimbewohner mobil zu machen, hat der Verein Fahrräder gesammelt und fahrtauglich gemacht. Pappritz sei nun wirklich nicht ein pulsierender Ort im Herzen der Stadt, sagt Vereinsmitglied Christine Bücher. „Aber das hat auch Vorteile. Die Menschen können zur Ruhe kommen. Und wir konnten einige Flüchtlinge bei ortsansässigen Betrieben in Ausbildung oder Arbeit vermitteln.“

Das Heim biete die Chance, so Effinger, das seit vielen Jahren zum Erliegen gekommene Dorfleben wieder zu aktivieren. „Es gibt Veranstaltungen, es wird Fußball gespielt. Wer will, kann die Angebote annehmen.“ Es habe Ende 2014, als die Pläne mit dem Hotel bekannt wurden, viele Befürchtungen gegeben. Angst vor Kriminalität oder Lärmbelästigungen. „Aber nichts davon ist eingetreten.“

Auch ein Verdienst von Heimleiter Ossama Berjawi, der aus dem Libanon stammt und seit 1988 in Dresden lebt. „Er hat hier für Ordnung gesorgt“, lobt Heimbetreiber Thomas Wolter. „Die Leute fühlen sich wohl bei uns, auch wenn die Stadt etwas entfernt ist“, sagt Berjawi. 55 Personen seien gegenwärtig in dem ehemaligen Hotel untergebracht, vor allem Afghanen und Libyer. Die durchschnittliche Auslastung liege bei 90 Prozent.

Das Verhältnis der Heimbewohner zu den meisten Einwohnern von Pappritz beschreibt Effinger als „kalten Frieden“. „Man geht sich aus dem Weg.“ „Die Bewohner haben das Gefühl, dass sie abgelehnt werden“, meint der Heimleiter. Stehe ein Asylbewerber allein an der Bushaltestelle, könne es schon mal passieren, dass ein Bus nicht anhalte.

„Willkommen im Hochland“ will die Flinte nicht ins Korn werfen. „Solange das Heim da ist und die Geflüchteten da sind, werden wir mit langem Atem und Geduld am Ball bleiben“, erklärt Effinger. Er beschreibt Kulturveranstaltungen und Ausstellungsprojekte, mit denen Begegnungsräume geschaffen werden sollen. Denn es gehe um Begegnungen in Pappritz, auch wenn das eine Mehrheit im Ortschaftsrat anders sehe, so der Vereinsvorstand.

Von Thomas Baumann-Hartwig