Dresden

Sachsen will die meisten der bereits angekündigten Corona-Lockerungen schon auf diesen Freitag vorziehen. Das kündigte die Regierung am Dienstag nach einer Kabinettssitzung an. Nach der neuen Schutzverordnung sollen dann etwa Theater, Kinos, Opernhäuser und Freibäder wieder öffnen.

Anzeige

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Ursprünglich war das für kommenden Montag vorgesehen. In Ausnahmefällen dürfen auch Angehörige in Alten- und Pflegeheime besucht werden. Voraussetzung sind Hygiene-Konzepte.Kitas und Schulen öffnen aber erst ab Montag. Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) sprach von einem „historischen Tag“. Es gehe um die bundesweit größten Lockerungen. Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) nannte die Lockerungen einen „mutigen Schritt“: „Aus Mut darf kein Leichtsinn werden“, appellierte er an die Vernunft.

Weitere DNN+ Artikel

Von dpa