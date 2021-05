Online-Debatte um Schulen in Dresdner Innenstadt

Die Schulkapazitäten im Dresdner Zentrum sind knapp. Welcher Bedarf besteht und was sich Eltern, Kinder und Pädagogen wünschen, soll am Mittwoch in einer Online-Debatte diskutiert werden.

Bei einer Online-Debatte soll am Mittwoch in Dresden über den Bedarf an Schulen in der Innenstadt diskutiert werden. Quelle: Archiv/dpa