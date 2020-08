Oldschool und für viele Kult: der Dresdner Zookasper

Dresden

Er bringt sie zum Lachen, garantiert. Oft nicht nur die Kleinen. Für manche Erwachsene ist er sogar Kult: der Zoo-Kasper Stefan Flinner. Er spielt jetzt im 30. Jahr Puppentheater im Dresdner Zoo. Am 1. Juli 2021 feiert er Jubiläum. Und das will der jetzt 71-Jährige unbedingt erreichen. Mindestens, wenn die Gesundheit mitspielt und ihn die Kraft nicht verlässt.

Nach dem Tod von Max musste „Der Wurstdieb“ pausieren

Denn die braucht er, wenn er bis zu viermal am Tag über Kopf mit seinen Handpuppen Geschichten wie „Ich glaub’, mich laust der Affe“, „Das Entlein Rotschnabel“, „Kasper und der Löwe“ oder auch „Der Wurstdieb“ spielt. In letzterem geht es um ein Krokodil, das aus dem Zoo ausgebüxt, sich in Großmutters Küche alle Würste samt Schüssel einverleibt und dann schreckliche Bauchschmerzen bekommt.

„Der Wurstdieb“ zählt zu den besonders beliebten Stücken und wurde von den Fans auch für die Vorstellung zum 25. Jubiläum ausgewählt. Es gab jedoch eine Zeit, da hat er es nicht aufgeführt, und zwar als Max, das Leistenkrokodil und Publikumsliebling im Dresdner Zoo, 2015 starb.

1,7 Millionen Zuschauer bislang beim Zoo-Kasper

Über 13000 Vorstellungen gab Stefan Flinner in all den Jahren, 1,7 Millionen Zuschauer habe er bislang gehabt, heißt es aus dem Zoo. 52 verschiedene Stücke umfasst sein Repertoire. 14 davon spielt er zurzeit, sagt er selbst, und niemals eins zweimal an einem Tag. Der Puppenspieler hat darüber genau Buch geführt, weiß, wie oft er jedes Stück aufgeführt hat.

Auch besondere Begebenheiten oder lustige Antworten von den Knirpsen bei der Interaktion von Kasper & Co. mit dem Publikum habe er notiert. Einmal sei eine sehr beleibte Frau im Publikum beim Lachen mit der Bank durchgebrochen, erzählt er uns und seine Augen blitzen belustigt. Das könne aber heute nicht mehr passieren, denn inzwischen seien die Bänke ja längst erneuert worden, fügt er gleich hinzu. Wer weiß...

Blick ins Kasperhaus. Stefan Flinner hat Kasper in dessen fahrende Badewanne „gesetzt“. Quelle: Anja Schneider

Kinder nehmen kein Blatt vor den Mund

Angesichts der Antworten, die der Puppenspieler auf Kaspers Fragen hin und wieder von den Kindern bekommt, kann man sich vorstellen, dass es nicht nur vor der Bühne lustig zugeht, sondern auch Flinner im Kasperhäuschen seinen Spaß hat.

Da wird schon mal aus dem Nähkästchen geplaudert, so dass Eltern bzw. Großeltern kurz der Atem stockt, denn alle hören mit. So zum Beispiel, wenn ein Kind lauthals verkündet, dass seine Oma dringend mal pullern muss. Oder ein anderes ausplaudert, dass die Mutti jetzt ein Kind im Bauch hat. „Kinder sind eben Kinder“, schmunzelt der Zoo-Kasper, der durch ein kleines Guckloch einen Blick auf das Publikum werfen kann. Und er weiß, „meist sind es die Mädchen, die was hochrufen. Die Jungs halten sich eher zurück“.

25 Jahre als Schlagzeuger Musik gemacht

Seine Geschichten haben oft auf irgendeine Weise einen Bezug zum Zoo bzw. zu dessen Tieren. Und er hat sich die Stücke alle selber ausgedacht. Bis auf eine. „Die verschwundene Eule“ stammt von seinem Vorgänger Egon Gäble. Dieser hatte 1931 die Zoo-Puppenbühne ins Leben gerufen. Als Gäble 1967 starb, war bis 1991 Schluss mit Puppentheater.

Stefan Flinner stammt aus Zwickau. Nach der Schulzeit lernte er Betriebsschlosser. Nach der Armeezeit absolvierte er am Robert-Schumann-Konservatorium eine Ausbildung zum Berufsmusiker. „25 Jahre habe ich in wechselnden Gruppen und Orchestern als Schlagzeuger Musik gemacht.“ Mit der Silver Combo Aue habe er das Erzgebirge bereist und Tanzmusik gespielt.

Berufsmusiker machte Hobby in Dresden zum Beruf

Trotzdem spielte Puppentheater damals schon eine große Rolle in seinem Leben. Entfacht wurde diese Leidenschaft in einer Schularbeitsgemeinschaft, in der er acht Jahren lang mitmachte. Später als Berufsmusiker habe er in seiner freien Zeit in Kindergärten und Schulen, bei Sportvereinen und Gartenfesten Puppentheatervorstellungen gegeben.

1990 lernte Stefan Flinner seine spätere Frau kennen, zog mit ihr nach Dresden. „Ich habe erst im Sonnenhäusel im Großen Garten Puppentheater gespielt“, erzählt er. Dann bewarb er sich im Zoo. Er sei nicht der einzige gewesen und gegen drei Mitbewerber angetreten.

Alles selbst ausgedacht, komponiert und gespielt

Das Ergebnis ist bekannt. Nicht unerheblich bei der Entscheidung sei bestimmt gewesen, dass er nicht nur Puppentheater spiele, sondern auch alles andere selber mache, vermutet Stefan Flinner.

Denn er denkt sich nicht nur die Geschichten aus, er komponiert auch die Musik dazu und spielt sie auf dem Keyboard selbst aufs Band. Er hat zudem die Kulissen gemalt, diverse Requisiten gebaut und den allergrößten Teil seiner Puppen selber hergestellt. Einige, wie den Löwen, fertigte die Radebeuler Puppenmacherin Marlies Große.

Kaspers Frau hat Puppen mit genäht

„Bis zu ihrem Tod vor 19 Jahren hat meine Frau mitgemacht und die Puppen und Puppenkleider genäht“, erzählt Stefan Flinner. „Wir hätten dieses Jahr im November 30. Hochzeitstag“, fügt er nach einer Pause an. Er habe keine eigenen Kinder, aber seine Frau drei aus erster Ehe.

Das knallbunt bemalte hölzerne Kasperhaus im Dresdner Zoo ist ein Hingucker. Hinter den Kulissen geht es sehr akkurat zu. Für jedes Stück, das er derzeit spielt, hat Stefan Flinner einen eigenen Koffer mit den dazugehörigen Puppen, kleineren Requisiten und handgeschriebenem Regieplan. Natürlich hätten nicht alle Koffer in dem kleinen Holzhäuschen Platz. Deshalb nutzt Flinner im Zooverwaltungsgebäude noch ein Büro.

Spickzettel an der Bühne. Quelle: Anja Schneider

Spickzettel an der Bühne und Musik oldschool von der Kassette

Rund um die Bühne sind größere Requisiten wie Kaspers fahrende Badewanne oder auch der Räuber- und Gespensterbetäubungshammer sowie diverse Vorrichtungen zur Erzeugung unterschiedlicher Geräusche untergebracht. An die Wand hat er viele, in akkurater Druckschrift geschriebene Spickzettel wie „Leber-Brat-sülz-Schinken-salami-Jagdtbrüh-mettwurst orginal Dresdner“ gepinnt, damit sich der Kasper nicht verhaspelt. Und dann sind da noch Kisten mit Kassetten. Denn die Musik spielt oldschool vom Band.

Die Ausmalblätter, die Flinner nach seinen Vorstellungen im Zoo an die Kinder verteilt, hat er übrigens selbst gemalt und dann vervielfältigt. Auch an die kleinen Gäste des Eiscafés im Elbepark wurden bisher Flinner-Malblätter verteilt. Denn er sei oft und gern im Elbepark und ganz besonders gern im dortigen Eiscafé, dessen Chef er kenne, verrät Stefan Flinner.

Kasper braucht Interaktion mit seinem Publikum

Das Verteilen von Ausmalblättern ist jedoch im Zoo wegen Corona erst einmal passé. Zudem dürfen wegen der Abstandsregelung im Zusammenhang mit der Pandemie nur noch etwa 70 der 130 Sitzplätze belegt werden. Das ist hart. Aber Hauptsache, der Funke zwischen Puppenspieler und Zuschauer springt über. Denn er brauche die Interaktion mit seinem Publikum, sagt Stefan Flinner.

Mindestens drei Jahre alt sollten seine Zuschauer sein. „Die Jüngeren verstehen noch nicht, was da vor sich geht und haben Angst, wenn der Löwe oder das Krokodil kommt.“ Sein Publikum sehe er vor allem bei Kindern im Alter von vier bis acht Jahren. „Wenn sie älter sind, haben sie oft kein Interesse mehr und geben freche Antworten“, so seine Erfahrung. Da habe sich zu früher schon etwas verändert, „denn da sind die Schüler noch in der 5. und 6. Klasse ins Puppentheater gegangen“.

Spielzeiten des Zoo-Kaspers Reguläre Spielzeiten vom 4. Juli bis Oktober: Di./Do: 10.30, 11.30, und 14.30 Uhr und in den Ferien noch mal 16 Uhr Sa./So. und an Feiertagen: 10.30, 11.30, 14.30 und 16 Uhr Da es sich um ein Freilichttheater handelt, kann bei Regenwetter leider nicht gespielt werden. Zoo-Infos unter: (0351) 4 78 06 0 Einritt: Der Eintritt zum Puppentheater ist im Zoo-Eintrittspreis inbegriffen. Der Eintritt in den Zoo kostet 13 Euro (Erw.) und Kinder (3-16 Jahre) 5 Euro; Ermäßigte 9 Euro; Familien (2 Erw. mit bis zu 4 Kindern) 33 Euro.

Von Catrin Steinbach