Ohne Maske in der Bahn: Dresdner Gericht prüft zweifelhaftes Attest

Dresden

„Formulare, Formulare, von der Wiege bis zur Bahre.“ Für so ziemlich alles gab es hierzulande ein Formular – bis Corona kam. Plötzlich gab es Situationen, für die der deutsche Amtsschimmel noch keines erfunden hatte. Das und ihr etwas seltsames Benehmen hat einer Dresdnerin viel Ärger gemacht. Nun wurde darüber im Amtsgericht verhandelt.

November 2020, Maskenkontrolle in einer Straßenbahn: Die 48-Jährige trug keinen Mund- und Nasenschutz und erklärte den Beamten, das müsse sie nicht, sie habe ein Attest. Sie zeigte ihnen eine Kopie des Schriftstücks vor, auf der aber einige Angaben geschwärzt waren. Das Original wollte sie aus Datenschutzgründen nicht rausrücken. Keine Maske, kein ordentliches Attest, keine nachvollziehbare Erklärung – dafür gab es ein Bußgeld von 60 Euro. Sie ging in Widerspruch.

Auch in Kopien wird nicht geschwärzt

Auch vor Gericht legte die 48-Jährige dem Richter ein Attest vor, dass sie wegen einer Erkrankung während der Verhandlung keine Maske tragen kann. Die Frage, ob er ihren Arzt anrufen und sich das bestätigen lassen könne, verneinte sie erst, erbat sich dann Bedenkzeit, wollte das Schriftstück zurück und reagierte so seltsam, dass man, wie wohl auch die Beamten bei der Kontrolle in der Bahn, den Eindruck hatte, da stimmt was nicht. Ist das Attest eine Fälschung?

War es nicht, wie sich nach dem Telefonat des Richters herausstellte. Ihr Arzt hatte es ausgestellt, allerdings sehr allgemein (von genereller Maskenbefreiung steht da nichts drin) und eben schon zu einer Zeit, als noch keiner so richtig wusste, wie eine offizielle, amtliche „Maskenbefreiung“ aussehen und was drin stehen soll – es gab einfach noch kein Formular.

Die Sache wurde eingestellt, mit dem Hinweis, dass man auch in Kopien, die man als amtliche Schreiben vorlegt, nicht herummalt, auch nicht aus Datenschutzgründen, und dass sie sich ein neues, korrektes Attest besorgen soll.

Von Monika Löffler